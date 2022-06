Düsseldorf

Düsseldorf-Unterrath: Bombenfund bei Bauarbeiten – Entschärfung steht bevor

7. Juni 2022

Im Wohngebiet an der Nienburger Straße in Düsseldorf-Unterrath ist am Dienstag eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbobe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.