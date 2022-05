Testzentrum in Oberbilk zieht um: Impfen und Testen jetzt an einem Ort

Ab Freitag, den 27. Mai, werden nun Testzentrum und Impfzentrum unter einem Dach zu finden sein. Das Testzentrum an der Mitsubishi Electric Halle in Oberbilk wird geschlossen. PCR-Tests können in Zukunft am Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz 1 vorgenommen werden.

Von Montags bis Freitags von 9 bis 16 Uhr können dann PCR-Tests durchgeführt werden lassen. Termine können jeweils über die städtische Corona-Hotline gebucht werden unter der Rufnummer 0211-8996090. Die Hotline ist von montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Zusätzlich können auch samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr Tests gebucht werden.

Auch für Personen, die ihre häusliche Umgebung nicht verlassen können, sei es wegen Krankheit oder fehlender Mobilität, werden weiterhin mobile PCR-Testungen von montags bis samstags angeboten. Termine müssen aber auch in diesem Fall über die Hotline gebucht werden.

Impfungen hingegen sind weiterhin an jedem Freitag von 8 bis 22 Uhr machbar. Erwachsene und Jugendliche müssen keine Termine für die Impfung buchen. Wer ein Kind zwischen 5 und 11 Jahren impfen lassen möchte, braucht hingegen einen Termin. Auch in diesem Fall können die Termine über die Impfhotline gebucht werden.

An Christi Himmelfahrt (26. Mai) und Fronleichnam (16. Juni) sind der Walk-In am Bertha-von-Suttner-Platz sowie der mobile Service nicht verfügbar. Auch die Hotline ist an diesen beiden Tagen nicht erreichbar. An Pfingstmontag (6. Juni) ist die Hotline hingegen von 8 bis 13 Uhr erreichbar. An Pfingstmontag sind Testungen auch über den mobilen Service möglich.

Weitere Informationen zum städtischen Impf- und Testangebot und den Corona-Regeln findet ihr auf der Webseite der Stadt unter www.duesseldorf.de/corona.

