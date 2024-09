Düsseldorf: Teenager hantieren mit Pistolen – Passanten in Panik

Was wie eine harmlose Szene wirkte, entwickelte sich am Donnerstagnachmittag (26. September) zu einem dramatischen Polizeieinsatz am Breidenplatz! Besorgte Passanten riefen verzweifelt die Notrufnummer, als sie zwei Jugendliche mit einer Pistole hantieren sahen. Die Angst vor einer gefährlichen Situation war groß – und die Polizei reagierte sofort mit einem massiven Aufgebot.

Was die Beamten bei ihrem Eintreffen vorfanden, ließ die Luft anhalten: Zwei junge Männer, 15 und 17 Jahre alt, spielten unbesorgt mit einer täuschend echt aussehenden schwarzen Pistole – einer sogenannten Softairwaffe. Doch für die schockierten Passanten war die Bedrohung real!

Waffen waren Softairpistolen

Mehrere Polizeistreifen stellten die Jugendlichen in einem schnellen Zugriff und konnten schließlich die Waffe sicherstellen. Erleichterung machte sich breit, als sich herausstellte, dass es sich bei der Pistole um ein „Spielzeug“ handelte – doch die Folgen blieben drastisch.

Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben, während die Polizei die Softairwaffe zur Vernichtung einbehielt. Doch die Beamten warnen eindringlich: Der Umgang mit solchen täuschend echten Waffen in der Öffentlichkeit kann dramatische Konsequenzen haben!

Die Polizei appelliert insbesondere an Eltern: Klärt eure Kinder über die Gefahren auf, denn diese „harmlosen“ Waffen können einen gefährlichen Polizeieinsatz auslösen und unbeteiligte Menschen in Angst und Schrecken versetzen.

