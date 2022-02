Düsseldorf

Düsseldorf: Tausende bei Corona-Demo – Gegenproteste halten Mahnwachen ab

12. Februar 2022

In Düsseldorf waren erneut Tausende Menschen auf der Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Gegenproteste wurden an bestimmten Orten in Form von Mahnwachen abgehalten.