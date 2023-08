Düsseldorf

Politik zum Anfassen: Das ist in Düsseldorf zum Tag der offenen Tür im Regierungsviertel geplant

21. August 2023

Wer schon immer wissen wollte, wie der Arbeitsplatz von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst aussieht und wie sich der Alltag der Landesregierung gestaltet, sollte sich das kommende Wochenende freihalten. Denn an den Tagen der offenen Tür in Düsseldorf wird Politik erlebbar gemacht.

Die Staatskanzlei in Düsseldorf, Sitz des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung und der Landtag laden am kommenden Wochenende in Düsseldorf unter dem Motto "Hey, Demokratie!" zu Informationsangeboten und Besichtigungen ein. Foto: Oliver Berg/dpa