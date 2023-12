In der Adventszeit: Stadt Düsseldorf bietet kostenfreies Parken im Provinzial-Parkhaus

Je mehr es auf Weihnachten zugeht, umso voller wird es in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Weihnachtsmärkte und Shoppingmeilen sind gut besucht und überall ist die Hatz nach Weihnachtsgeschenken in vollem Gange. Dies führt allerdings auch dazu, dass immer mehr Autos ins Zentrum vorstoßen, die auch abgestellt werden wollen.

Daher hat die Stadt nun in Kooperation mit der Provinzial Rheinland für etwas Entlastung gesorgt. So darf man an den kommenden Samstagen auch das Provinzial-Parkhaus am Hohensandweg 41 kostenlos nutzen.

Erstmals darf das Parkhaus am 9. Dezember genutzt werden, ebenso am 16. und am 23. Dezember. In der Zeit von 10 bis 22 Uhr steht euch das Parkhaus zur Verfügung.

Vom Parkhaus zum Düsseldorfer Stadtzentrum in wenigen Minuten

Vom Parkhaus aus habt ihr die Möglichkeit, mit verschiedenen Verkehrsmitteln bequem und stressfrei ins Stadtzentrum zu gelangen. So liegt die Stadtbahn-Haltestelle Werstener Dorfstraße nur wenige Meter entfernt. Von dort könnt ihr mit den Linien U71, U74, U77, U79 und U83 am Bahnsteig 6 bis zur Heinrich-Heine-Allee fahren. In nur 15 Minuten seid ihr vor Ort.

Auch Busse fahren von der Haltestelle Werstener Dorfstraße ab (Bahnsteig 4). So kommt ihr mit den Linien SB 50, 780, 782 und 785 ganz leicht in die Innenstadt. Wenn ihr lieber auf vollgepackte Busse und Bahnen verzichten wollt, könnt ihr auch das Angebot der E-Scooter nutzen, die sich wenige Gehminuten entfernt auf der Kölner Landstraße befinden.

Wer mit dem Drahtesel fahren möchte, braucht ca. zehn bis 15 Minuten in die Innenstadt. Wer es ganz klassisch zu Fuß mag, der sollte eine Dreiviertelstunde Fußweg einplanen.