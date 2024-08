Düsseldorf: Rheinbahn kündigt Neuerung an – Pendler dürfen sich freuen

Ab Sonntag, den 1. September, wird das Pendeln mit der Rheinbahn wohl noch bequemer. Denn neben den beliebten digitalen Optionen wie der Rheinbahn-App und dem Tarif „eezy“ kann man weiterhin klassische Einzeltickets sowie Fahrradtickets direkt beim Fahrer oder am Automaten in der Bahn erwerben.

Mit der Umstellung rechnet das Verkehrsunternehmen mit weniger Zeitaufwand für den Verkauf und die Beratung in den Fahrzeugen und kann so mögliche Verspätungen reduzieren. Zudem entlastet die Rheinbahn damit ihre Mitarbeiter, heißt es in einer Mitteilung.

Alle weiteren Tickets gibt es wie gewohnt in der Rheinbahn-App, in den Kundencentern, bei den Vertriebspartnern sowie an den Automaten an den Haltestellen.

Lese-Tipp: Rheinbahn rund um Düsseldorf: Das ändert sich mit dem neuen Fahrplan!

Digitaler Ticketkauf mit „eezy“

Gleichzeitig richten die Verkehrsunternehmen im VRR ihren Fokus stärker auf den digitalen Ticketkauf aus. Für diese Fahrgäste bietet die Rheinbahn in ihrer App den Tarif „eezy“ nach dem Check-in-/Check-out-Prinzip an.

Wer mit „eezy“ unterwegs ist, tippt kurz vor der Fahrt in der Rheinbahn-App auf den „Check In“-Button. Unterwegs wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Nach Ankunft am Ziel checken die Fahrgäste einfach per Fingertipp wieder aus der App aus – fertig.

Die Fahrtkosten setzen sich aus einem Grundpreis und einem Kilometerpreis zusammen und errechnen sich aus der kürzesten Distanz zwischen Start- und Zielort (Luftlinie). Pro Fahrt zahlen die Fahrgäste nicht mehr, als das vergleichbare Einzelticket in der jeweiligen Preisstufe kostet. Innerhalb von 24 Stunden sind die Fahrtkosten mit „eezy“ im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf 27,40 Euro gedeckelt.

Weitere aktuelle News und Infos zum Thema Rheinbahn findet ihr hier