Radschlägermarkt in Düsseldorf heute: alle Infos zum Kult-Trödelmarkt

Er ist und bleibt ein Fest für Trödel-Fans: Auch 2023 geht es wieder an einem Sonntag pro Monat auf den Radschlägermarkt Düsseldorf. Beim ältesten Traditionsflohmarkt der Stadt tischen regelmäßig über 400 Händler auf – natürlich inklusive „lecker Kaffee & Tee“, vielen Leckereien und riesiger Hallenfläche. Wir liefern euch alle Infos zum beliebten Trödelmarkt am Blumengroßmarkt.

Der Radschlägermarkt feierte 2022 sein 50-jähriges Bestehen und bietet euch auch 2023 die perfekte Location für eine gemütliche Shopping-Tour, zum Feilschen, Flanieren und Futtern. Hier gibt es einfach alles, nur keine industrielle Neuware.

Nächster Termin für den Radschlägermarkt: Sonntag, 15. Oktober 2023, 11 bis 17 Uhr.

>> Flohmärkte in Düsseldorf: Die Trödel-Termine für 2023 im Überblick <<

Radschlägermarkt in Düsseldorf: Waren und Verpflegung

Vor Ort findet ihr ausgesuchte Antiquitäten, Vintage-Klamotten und neuere Mode, Bücher, Vinyl und vieles mehr. Bislang haben sich weit über 400 Aussteller angemeldet, entsprechend voll dürfte es auch diesmal werden.

Für gute Verpflegung ist natürlich auch gesorgt: Unter anderem mit dabei ist ein Stand mit würzigem Thai- und Vietnam-Food im B-Bereich. Zudem gibt es natürlich wieder türkische Spezialitäten, Reibekuchen, Backfisch, Bratwurst und mehr – viele Leckereien, die euren Magen nach einem langen und ausgiebigen Shopping-Trip über das Gelände gut füllen dürften.

Özmen bietet im B-Bereich wie immer leckere türkische Snacks und Brotspezialitäten an, im Durchgang von B nach C gibt’s Pommes mit/ohne Currywurst bei Teichmann. Im C-Bereich wieder mit großem Sitzareal locken Tulabeks Landküche und der Getränkestand. Ein Stückchen weiter findet ihr den den beliebten Kaffeewagen von Mieke. Hier finden sich auch Backfisch, Ruemo Thüringer Wurstspezialitäten und Turkish Delights mit ausgesuchten frisch zubereiteten türkischen & orientalischen Spezialitäten, sowie Falafeltaschen für Veganerinnen und Veganer.

Im G-Bereich gibt’s Reibekuchen und das süße und herzhafte Crêpe-Angebot. In der Halle, Bereich E, macht Lumjans Bar den besten Kaffee aus der Siebträgermaschine, auch hier gibt’s handgemachte Torten, Quiches, frische Brötchen und Süßes. Dazu bieten Dagmar Steiof Feinkost-Artikel aus natürlichen Zutaten und Winnie Bernhard in B1 Biowaren und feine Seifen an. Die Auswahl ist gigantisch!

>> Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps und Freizeitangebote <<

Radschlägermarkt in Düsseldorf: Alle Termine im Jahr 2023

Der Radschlägermarkt findet immer sonntags statt. Beachtet auch die aktuellen Öffnungszeiten: Der Trödelmarkt hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet!

Die folgenden Termine stehen für 2023 auf der Liste:

Sonntag, 15. Oktober 2023, 11 bis 17 Uhr

Sonntag, 12. November 2023, 11 bis 17 Uhr

Sonntag, 10. Dezember 2023, 11 bis 17 Uhr

>> Düsseldorf: Das sind die besten Eisdielen und Eiscafés <<

Radschlägermarkt Düsseldorf: Anfahrt – so kommt ihr hin!

Die Adresse vom Blumengroßmarkt / Radschlägermarkt in Düsseldorf: Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf.

Mit dem PKW könnt ihr für 3 Euro auf dem Gelände parken – Platz ist ausreichend vorhanden. Der Nahverkehr hält direkt vor der Tür an der Haltestelle Großmarkt/Nordfriedhof:

Bahn: S6

U-Bahn: U78, U79

Straßenbahn: 705, 707

Bus: 729, 834, SB52

>> Spaziergänge in Düsseldorf: Das sind die schönsten Strecken <<

Verkaufen auf dem Radschlägermarkt in Düsseldorf: Mitmachen ist einfach!

Ihr wollt selber trödeln? Dann lautet die erste Regel: Bucht bitte rechtzeitig – dann gibt’s die Chance auf den Wunschplatz!

Das Anmeldeformular findet ihr auch auf der Homepage vom Radschlägermarkt. Email-Anfragen richtet ihr an info@radschlaegermarkt-duesseldorf.de.

Ansprechzeiten für das Team vom Radschlägermarkt: Freitag 11 bis 13 Uhr nur telefonisch unter der Mobilnummer 0176-4719-7695 oder im Büro über die 0211-4719-211. Dienstags und Mittwochs von 10 bis 12 Uhr im Büro Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf. Außerdem immer samstags vor dem Markt von 10 bis 12 Uhr und während des Marktes in der Infozelle Hallenmitte.

>> Runder Geburtstag: Radschlägermarkt in Düsseldorf wird 50 Jahre alt <<