Düsseldorf: Polizei überführt mutmaßliche Einbrecherbande

Die Polizei in Düsseldorf hat eine mutmaßliche Einbrecherbande dingfest gemacht. Im Juni waren bereits zwei Mitglieder der Bande festgenommen worden, was die Ermittlungen weiter vorantrieb. Die Spezialisten des Einbruchskommissariats und der Fahndungsdienststelle arbeiteten intensiv daran, weitere Beteiligte und Tatorte zu identifizieren.

Ein 16-jähriger Rumäne, bereits bekannt als Intensivtäter, wurde kürzlich in Krefeld festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler konnten den Tatverdacht so weit erhärten, dass ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter ist vermutlich ins Ausland geflohen, gegen ihn soll ebenfalls ein Haftbefehl beantragt werden.

Erfolgreiche Ermittlungen in Düsseldorf

Die Bande wird beschuldigt, schweren Bandendiebstahl in mehreren Fällen begangen zu haben. Seit Mai 2024 konnten Tatorte in verschiedenen Stadtteilen Düsseldorfs und in Schwerte zugeordnet werden. Betroffen waren unter anderem Geschäfte für Parfümerie, Fotografie und Optik.

Aktuell laufen noch weitere Ermittlungen zu Einbrüchen bei Telefonanbietern in Düsseldorf und im Kreis Wesel. Die Polizei setzt alles daran, die verbleibenden Mitglieder der Bande zu überführen und die Einbruchsserie vollständig aufzuklären.

