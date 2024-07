Pempelfort bekommt neuen Kiosk – Anwohnern platzt der Kragen

Nirgends gibt es so viele Kioske wie in NRW. An gefühlt jeder Ecke blinkt ein Grabbel-Paradies aus Schokoriegeln, Tabakwaren, seit neuestem Einweg-E-Zigaretten und Getränken. Insbesondere in Köln und Düsseldorf, wo die Kioske „Büdchen“ genannt werden, haben Anwohner eine große Auswahl solcher Geschäfte. In einem Düsseldorfer Stadtteil soll bald ein weiterer Kiosk eröffnen – zum Leidwesen vieler Bürger, die sich auf Social Media beschweren.

Düsseldorf-Pempelfort bekommt neuen Kiosk – Anwohner flippen aus

Denn: Für diesen neuen Kiosk musste ein Schuhgeschäft weichen. In die ehemalige „Tamaris“-Filiale auf der Nordstraße ziehen nun Kioskbetreiber. Unter einem diesbezüglichen Posting in der Düsseldorfer Stadtteilgruppe auf Facebook sammeln sich wütende oder ironische Kommentare wie diese: „Endlich!!! Da ist ja auch noch keiner!!! Vielleicht ist ja auch noch Platz für einen Barbershop oder Brautmoden! Brautmoden wäre auch eine Idee!“ oder „Gott sei Dank! Endlich ein Kiosk! Was jetzt noch fehlt wäre ein Dönerladen!“

Eine andere Nutzerin wettert: „Bin auch ‚begeistert’… und kann nur noch hoffen, dass die beiden in unmittelbarer Nähe überleben! Zumindest ich werde dort Niente! (Deutsch: „nichts“, Anmerkung der Redaktion) kaufen und bei meinem kleinen Laden bleiben, der auch den Postbereich und Lotto hat mit dem super netten Betreiber! Auch, wenn ich da mal etwas länger warten muss. Da sieht man mal wieder, den Eigentümern ist alles egal, Hauptsache vermietet… was soll man noch dazu sagen.“

Eine weitere Nutzerin gibt zu Bedenken: „Aber da ist doch ein paar Häuser weiter ein Kiosk. Komische Entwicklung. Dabei hat die Nordstraße so viel Potenzial, wenn man das richtige Konzept hat. Mal sehen, wie lange der Mieter durchhält.“

Der Tenor der Kommentare: Enttäuschung über die Entwicklung der einst individuellen und vielseitigen Einkaufsstraße in Pempelfort hin zum generischen „Konsum-Paradieses“ aus sich wiederholenden Dönerläden, Kiosken und Barbershops.