Düsseldorf-Oberbilk: Mehrfamilienhaus brennt – Polizei ermittelt

Am Sonntagmorgen, 28. Juli 2024 um 6.17 Uhr, wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Volksgartenstraße in Oberbilk gerufen. Die Einsatzkräfte retteten mehrere Bewohner mittels Drehleitern aus den oberen Stockwerken und löschten das Feuer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude aktuell unbewohnbar, und die Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden.

Die Feuerwehr erhielt die Alarmierung um 6.15 Uhr und traf binnen weniger Minuten am Einsatzort ein. Sie entdeckten einen Brand im Eingangsbereich, welcher sich schnell ausbreitete. Einsatzleiter und Rettungsdienste reagierten umgehend mit Löscharbeiten und der Kontrolle des verrauchten Treppenhauses, um sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren für die Bewohner bestanden.

Ermittlungen zur Brandursache in Oberbilk

Während des Einsatzes überprüften die Feuerwehrleute alle Wohnungen auf weitere Feuer- und Rauchausbreitung. Es wurde festgestellt, dass das Feuer glücklicherweise auf den Eingangsbereich beschränkt blieb, aber der Rauch hatte sich bereits durch das ganze Gebäude verbreitet. Die Polizei und die Kriminalpolizei haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr beendete den Einsatz nach etwa vier Stunden, und alle 40 beteiligten Einsatzkräfte kehrten zu ihren Standorten zurück. Die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdiensten wurde als schnell und effektiv gelobt, was die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistete.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.