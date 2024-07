Düsseldorf: Brennende Mülltonne bringt Gebäude in Gefahr

Düsseldorf-News

Düsseldorf-Oberbilk: Brennende Mülltonne bringt Gebäude in Gefahr

15. Juli 2024

In Düsseldorf-Oberbilk hat es am Sonntagabend gebrannt. Zunächst stand nur eine Mülltonne in Flammen. Dann breitete sich das Feuer auf ein Gebäude aus.