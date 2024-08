Im EM-Zauber schwelgen: Alltours-Kino zeigt Aftermovie zur Euro 2024

Düsseldorf verwandelte sich während der Fußball-EM 2024 vier Wochen lang in eine von zehn Fußball-Metropolen Deutschlands. Hunderttausende Fans strömten in die Landeshauptstadt, um zusammen mit den Düsseldorfern die Europameisterschaft zu feiern. Dieses riesige Event war das Ergebnis jahrelanger, akribischer Planung – und genau diese Vorbereitungen beleuchtet der Regisseur und Wahl-Düsseldorfer Sönke Wortmann in seiner Dokumentation „Everybody’s Heimspiel – der Film“, die die Zuschauer mit hinter die Kulissen des europäischen Fußballfests nimmt.

Die Premiere von „Everybody’s Heimspiel – der Film“ findet am 24. August im Alltours Open-Air-Kino im Rheinpark statt. Eingeladen sind vor allem jene, die maßgeblich am Projekt beteiligt waren, sowie viele Volunteers, die in Düsseldorf zum Erfolg der Fußball-EM 2024 beigetragen haben. Eine weitere Vorführung ist für den 26. August im Alltours Kino geplant. Kostenlose Tickets sind auf der Homepage des Alltours erhältlich.

Vorführungen auch im Düsseldorfer Filmmuseum

Von Dienstag, dem 27. August, bis Samstag, dem 31. August, wird der Film zusätzlich täglich um 20 Uhr in der Black Box des Düsseldorfer Filmmuseums gezeigt. Karten für die Vorstellungen sind kostenlos und während der regulären Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr) an der Tageskasse erhältlich.

„Everybody’s Heimspiel – der Film“ wurde von Düsseldorf Marketing konzipiert und koordiniert. Die Regie des Films führte Philipp Romppel, und die Produktion übernahm die peoplegrapher GmbH. In der 40-minütigen Dokumentation lassen Wortmann und Romppel die Fußball-EM 2024 noch einmal Revue passieren. Der Streifen bietet spannende Einblicke in das Projekt und zeigt die Menschen, die dahinterstehen. Er beleuchtet, wie sich die NRW-Landeshauptstadt auf die Herausforderungen eines solchen Turniers vorbereitet hat und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um den Gästen aus aller Welt ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.