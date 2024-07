EM-Rheinbahn fährt weiter durch Düsseldorf – mit Spanien-Folie

24 Züge der Rheinbahn hießen die Teilnehmerländer der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Düsseldorf in der jeweiligen Landessprache willkommen. Mit einer Sonderfolierung gratulieren die Landeshauptstadt Düsseldorf und das Versicherungsunternehmen ERGO jetzt den Siegern des Turniers, dem neuen Europameister Spanien. Noch bis Jahresende können sich Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und die zahlreichen Gäste der Landeshauptstadt an der Europameister-Spanien-Bahn erfreuen.

Düsseldorfer OB Keller freut sich für Europameister Spanien

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Die Landeshauptstadt Düsseldorf gratuliert Spanien herzlich zum Sieg bei der Uefa EURO 2024. Damit wir alle noch von dem wunderbaren Geist des Turniers, unserem ‚Everybody’s Heimspiel‘ zehren, fährt die Siegerbahn noch bis zum Jahresende durch Düsseldorf. Mein Dank gilt ERGO für diese einmalige Aktion und der Rheinbahn, zum einen für die freundliche Unterstützung an dieser Stelle, aber vor allem für den reibungslosen Transport tausender Fans an den Spieltagen zu unserer Arena.“

Dr. Markus Rieß, Vorstandsvorsitzender der ERGO Group AG, über die Initiative: „Die Fußball-Europameisterschaft 2024 war ein ganz besonderes Ereignis für Düsseldorf, Deutschland und Europa – mit vielen Höhepunkten auf und neben dem Platz. Es hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr dieser Sport vereint und die Menschen zusammenbringt. Als offizieller nationaler Partner sind wir stolz darauf, die Uefa EURO 2024, ihr Volunteer-Programm und die Host City Düsseldorf in ihrer Gastgeberrolle unterstützt zu haben. Die individuelle Gestaltung der Stadtbahn in den Farben Spaniens ist nun ein feierlicher Abschluss des Turniers, mit dem wir gemeinsam dem Europameister zum Titelgewinn gratulieren.“

Düsseldorfer Rheinbahn gratuliert Spaniern zur Europameisterschaft

Auch die Rheinbahn meldet sich anlässlich des neuen Europameisters zu Wort. Annette Grabbe, Vorstandssprecherin der Rheinbahn: „Herzlichen Glückwunsch nach Spanien zum Gewinn der Europameisterschaft. Es freut mich sehr, dass unsere Bahn in Landesfarben mit den Glückwünschen nun durch Düsseldorf fährt, um diesen großartigen Erfolg zu feiern. Es war während der Spieltage wunderbar zu sehen, wie sich die internationalen Besucherinnen und Besucher über die Länderbahnen gefreut haben. Diese Resonanz zeigt, dass die Idee genau richtig war. Darüber hinaus hat die Rheinbahn bewiesen, dass wir die Fahrgäste zuverlässig zum Public Viewing und in die Arena bringen können. Alles hat reibungslos geklappt.“

ÖPNV war elementar für UEFA Euro 2024 in der Host City Düsseldorf

Der öffentliche Nahverkehr sei elementarer Bestandteil der Düsseldorfer Mobilitätsplanungen zur Uefa EURO 2024 gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Rheinbahn verstärkte während der Spiele in Düsseldorf besonders ihr Angebot an Stadtbahnen: Bis zu 128 Wagen und über 29 Busse waren für die Fan-Flotte rund um die Düsseldorfer Arena in den Spitzenzeiten im Einsatz, um die Zuschauer zum Spiel und wieder zurück zu bringen.

Für die mehr als 270.000 Fahrgäste an den fünf Spieltagen fuhren allein die Wagen auf der Linie U78 fast 18.000 Kilometer mehr als üblich. Der Anteil der Menschen, die an den Fußball-Abenden den Nahverkehr genutzt haben, war deutlich höher als etwa bei einem Bundesliga-Spiel oder einem Konzert. Zum Viertelfinale haben die Busse und Bahnen etwa 30.000 Menschen in knapp eineinhalb Stunden von der Arena zurück in Richtung Innenstadt gebracht, eine Rekordzeit.

