Düsseldorf-Nachrichten: Wichtige Meldungen vom Mittwoch, 27.8.2024

Wohnen in Düsseldorf ist teuer, im NRW-Vergleich sogar am teuersten. Das zeigt zumindest eine Analyse der Immobilienplattform „Immowelt“ im Luxussegment: Für 12,8 Millionen Euro: In Düsseldorf steht das teuerste Zuhause NRWs

Pempelfort erwartet eine neue Gastro-Bar: Sternekoch Lukas Jacobi und sein Kumpel Sebastian „Sepp“ Staudinger starten schon bald ihr gemeinsames Konzept mit dem Namen „Ross und Reiter“: Die Köche sind keine Unbekannten: Das erwartet euch bei „Ross und Reiter“ in Pempelfort

Die Fast-Food-Kette Food Brother eröffnet am Wehrhahn eine zweite Filiale – ausgerechnet direkt neben McDonald’s. Das Burger-Restaurant made in Dortmund setzt auf aggressive Preispolitik, um Kunden abzugreifen. Burger-Kampf am Wehrhahn: Food Brother unterbietet McDonald’s

Blitzer in Düsseldorf: Hier wird heute geblitzt!

Achtung Autofahrer in Düsseldorf! Die Stadt und die Polizei überwachen regelmäßig die Geschwindigkeit. Hier erfahrt ihr, wo heute in der NRW-Landeshauptstadt geblitzt wird.

So wird das Wetter heute in Düsseldorf

Der Sommer geht in die Verlängerung. Wie heiß es am 28. August wird, verraten wir euch in der Vorhersage Düsseldorf hier.

Das ist unser Bild des Tages am 28. August

Düsseldorf in Fotos: Täglich präsentieren wir besondere Momente unserer Stadt. Das ist heute unser „Bild des Tages„:

1 / 31 28. August 2024: Famoser Blick auf den Rheinturm und die Rheinkniebrücke – so lässt sich der Spätsommer in Düsseldorf aushalten! Foto: Ristau/Tonight.de 2 / 31 27. August 2024: Wir haben Lukas Jakobi und Sebastian Staudinger im Zwanzig23 bei den Vorbereitungen für ihr neues gemeinsames Restaurant „Ross und Reiter“ getroffen. Foto: Ristau/Tonight.de 3 / 31 26. August 2024: Wir schwelgen noch immer in den exotischen Geschmäckern des Wochenendes. Dieser Stand hatte uns mit Köstlichkeiten aus Mauritius versorgt. Vorfreude aufs nächste Gourmet Festival! Foto: Ristau/Tonight.de 4 / 31 25. August 2024: Heute feiern wir in Düsseldorf den letzten Tag des Gourmet Festivals. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr unbedingt diese Oktopus-Currywurst bei Staudi's probieren. Foto: Ristau/Tonight.de 5 / 31 24. August 2024: Das Düsseldorfer Gourmet Festival findet am Wochenende auf der Kö statt! Zum Start haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns einmal quer durch die Stände zu probieren. Foto: Tonight.de / J. Former 6 / 31 23. August 2024: Bei der vorletzten Rollnacht des Jahres ging es zum Flughafen Düsseldorf – und zufällig wurde auch direkt der Teilnehmerrekord geknackt: Mindestens 5000 Skater waren dabei! Foto: Tonight.de / H. Borchers 7 / 31 22. August 2024: Der neue Eingang zur Düsseldorfer Altstadt wird von verrückten Hähnchen kontrolliert: Willkommen im "Loco Chciken"! Foto: Tonight.de / J. Ristau 8 / 31 21. August 2024: Am Mittwoch startete der Presse- und Medientag auf der Gamescom in Köln – bis zum Wochenende werden auch viele Düsseldorfer Gamer in die Domstadt fahren, um sich die weltgrößte Messe für Videospiele näher anzusehen. Dabei könnte euch auch diese Katze hier über den Weg laufen... Foto: Oliver Berg/dpa 9 / 31 20. August: Lukas Jakobi, Chef des Restaurants Zwanzig23 in Düsseldorf-Bilk, freut sich auf seine erste Teilnahme als Aussteller beim Gourmet-Festival 2024, welches am Wochenende stattfindet. Foto: Tonight.de / J. Ristau 10 / 31 19. August: Das Capitol Theater bebt: zum Tag der offenen Tür sind zahlreiche Abenteuerland-Fans angereist und singen gemeinsam mit ihren Musical-Stars. Foto: Tonight.de / M. Tempels 11 / 31 18. August 2024: Heute waren wir bei der Eröffnung von The Alley im Little Tokyo und haben diese leckeren Bubble Teas gekostet. Foto: Tonight.de / K. Friebus 12 / 31 Die Düsseldorfer Büchermeile lockt vom 17. bis 18. August an die Rheinpromenade. Hier gibt es unter anderem neue und alte Bücher für wenig Geld zu ergattern. Foto: Tonight.de / M. Tempels 13 / 31 16. August 2024: Heute haben wir uns über kostenlose Trinkwasser-Cocktails im Kö-Bogen gefreut. 14 / 31 15. August 2024: Ein herrlicher Sommertag in Düsseldorf. Besonders fotogen präsentiert sich uns heute die Lorettostraße – das schreit nach einem heißen Café oder kühlen Getränk! Foto: Tonight.de / M. Tempels 15 / 31 14. August 2024: Huch, wo ist die Sonne schon wieder hin? In Flingern zaubert man sich den Tag einfach bunter mit ein paar Kreidefarben. Unser Schnappschuss des Tages! Foto: Tonight.de / K. Friebus 16 / 31 13. August 2024: An warmen Tagen lädt das Schloss Benrath zu einem Besuch in sein wunderschönes kühle Innere ein. Foto: Tonight.de / M. Tempels 17 / 31 12. August 2024: Verstecktes Juwel in Düsseldorf: Die Tannenstraße im Stadtteil Derendorf lädt zum Spazieren, Genießen und Entspannen ein. Foto: Tonight.de / M. Tempels 18 / 31 11. August 2024: An warmen Sommertagen verbringen viele Düsseldorfer ihren Tag am liebsten am Rheinufer. Foto: Tonight.de / M. Tempels 19 / 31 10. August 2024: Ein herrlicher Sommerabend am Rhein. Das zweite Augustwochenende verwöhnt die Düsseldorfer mit tollen Aussichten. Foto: Tonight.de / M. Tempels 20 / 31 9. August 2024: Zum Start des Wochenendes lässt sich die Sonne in Düsseldorf blicken. Der Hofgarten lädt da zu vergnügsamen Stunden im Freien ein. Foto: Tonight.de / K. Friebus 21 / 31 8. August 2024: Neuigkeiten aus der Düsseldorfer Food-Szene: Das Unternehmen Yomaro, dass seinen Ursprung 2012 auf der Lorettostraße fand, bietet für kurze Zeit eine Kombination mit Protein-Toppings an. Unser Wahl: Frozen Yogurt mit Crispy Choco Balls, Protein Cerals und Chunky Cookies. Foto: Tonight.de / K. Friebus 22 / 31 7. August 2024: Heute freuen sich viele Düsseldorfer über die günstigen Döner vor der Aldi-Filiale in Pempelfort. Foto: Tonight.de / K. Friebus 23 / 31 6. August 2024: Bei heißen Temperaturen wollen wir ein Eis in schöner Atmosphäre, wie hier am Yachthafen in Düsseldorf, nicht entgehen lassen. Foto: Tonight.de / M. Tempels 24 / 31 5. August 2024: Der Name ist Programm: Das Konzept von "Crossy and Cream" aus Moers kommt schon bald nach Düsseldorf. Foto: Tonight.de / J. Former 25 / 31 4. August 2024: Gerne erinnern wir uns an den gestrigen Tag, an dem diese vier Gastro-Köpfe die neue Kugel-Eismanufaktur-Filiale in Derendorf feierlich eröffneten: Flemming Zitzmann, Michael Lindau, Daniel Reis Menino und Nikolaos Petropoulos (v.l.). Foto: privat 26 / 31 3. August 2024: Bei bewölktem Wochenendwetter stolzieren diese beiden Kanadagänse durch den Benrather Schlosspark. Foto: Wolf von Dewitz/dpa 27 / 31 2. August 2024: Im Apollo Varieté startet die neue Show "Crazy Candyland" durch. Auf der Bühne wird es ganz schön süß – inklusive riesiger Lollys. Sehenswert! Foto: Tonight.de / J. Former 28 / 31 1. August 2024: Ein pinker Top-Spot auf der Kö: Dieser Valentino-Store hat noch bis zum 3. August geöffnet. Im Inneren ist er kunterbunt tapeziert und lockt in die Welt der Düfte. Und das ist genau das, was ihr hier bekommt. Foto: Ristau/Tonight Düsseldorf 29 / 31 31. Juli 2024: Heute erwarten wir in Düsseldorf noch einmal bis zu 28 Grad! Nutzt die Gelegenheit für ein leckeres Eis so wie wir. Wir haben uns die Sorten Blaubeere-Joghurt und Erdbeere (links) und Mohn und Tonkabohne (rechts) bei Nordmanns schmecken lassen. Foto: Friebus/Tonight Düsseldorf 30 / 31 30. Juli 2024: Was für ein Wetterchen! Der strahlend blaue Himmel und Temperaturen um die 30 Grad locken die Düsseldorfer zur Rheinterrasse. So kann es gerne weitergehen! Foto: Tonight.de / J. Former 31 / 31 29. Juli 2024: Am Sonntag (28. Juli) besiegte das Düsseldorfer Football-Team Rhein Fire die Pariser Musketeers mit einem grandiosen Endstand von 38:6! Die Cheerleader sorgten dabei für ordentlich Stimmung. Foto: Tonight.de / J. Former Schon gesehen? Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird Düsseldorfer Afterwork-Party „Pebble’s“ im Medienhafen: alle Termine, alle Infos

