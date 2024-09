Düsseldorf-Nachrichten: Die wichtigsten Meldungen vom Samstag

Düsseldorf von einer anderen Seite kennenlernen

Klar, den Medienhafen und den Rhein kennt man. Aber habt ihr schon mal eine Führung durch die Wehrhahn-Linie gemacht? Das sind sieben außergewöhnliche Sadtführungen in Düsseldorf.

"Art and Magic in a German Metro" – so beschreibt die "New York Times" die spektakuläre Wehrhahn-Linie mit sechs umgestalteten Bahnhöfen. Foto: Visit Düsseldorf Die "Wehrhahn Linie"-Führung beginnt an der Pempelforter Straße, führt über die Schadowstraße zur Heinrich-Heine-Allee und Benrather Straße und vom Graf-Adolf-Platz schließlich zum Kirchplatz. Foto: Visit Düsseldorf Bei der Düsseldorfer Food-Tour geht es um den kulinarischen Hotspot der Stadt: Die Altstadt. In drei Stunden wird auch der Carlsplatz und seine Händler erkundet. Natürlich wird auch herumprobiert. Foto: Visit Düsseldorf In der "Urban Art Walk"-Tour werden die Werke der internationalen Urban-Art-Künstler besucht. Foto: Visit Düsseldorf Während eines zweistündigen Spaziergangs durch die Stadtteile Friedrichstadt und Bilk führt Klaus Rosskothen, Kurator und Betreiber der Galerie Pretty Portal, durch die Straßen. Foto: Visit Düsseldorf Wie könnte man eine Stadtführung gemütlicher vonstattengehen lassen, als mit einem roten Hop-on/Hop-off-Bus? Die Busse fahren täglich und halten an den wichtigsten Spots der Stadt. Im Sommer kann man sich den warmen Wind um die Nase wehen lassen, bei schlechtem Wetter ist es warm im Innenraum. Foto: Visit Düsseldorf Dass Düsseldorf eine fahrradfreundliche Stadt ist, beweist auch die Tour "Düsseldorf per Rad": Ca. 11,5 Kilometer werden hier in der anderthalbstündigen Tour zurückgelegt, vorbei an der Königsallee und dem Medienhafen. Foto: Visit Düsseldorf

Wem gehört das Nilpferd?

Man muss schon etwas genauer hinschauen, um es zu entdecken. Doch dann traut man seinen Augen kaum. Ein Nilpferd? Mitten im Düsseldorfer Wohngebiet? Das steckt dahinter.

So schön war die Premiere vom „Festival :D’Italia“!

Am Freitag war der Wettergott wohl Italiener, „oder Italienerin“, wie OB Dr. Stephan Keller, Schirmherr vom „Festival :D’Italia“, am Abend auf der Bühne des Stadtstrands sagt. Wir zeigen die schönsten Momente in Fotos.

Das "Festival D'Italia" feierte am Freitag (13. September) Premiere. Als Pendant zum Japan-Tag und Frankreichfest soll es die italienische Kultur in Düsseldorf ehren. Foto: Tonight / Ben Liebsch Bei bestem Wetter sind zahlreiche Besucher erschienen, um sich durch 21 Stände zu probieren. Foto: Tonight / Ben Liebsch Wir zeigen die schönsten Fotos! Foto: Tonight / Ben Liebsch Auch das Programm ist prall gefüllt: Nach dem Auftritt von Strar-Tenor und Düsseldorfer Ricardo Marinello bekamen die Zuschauer auch die Licht-Performance von Beatrice Santini und Carlo Savarese geboten. Foto: Tonight / Ben Liebsch Blumenstylistin Cansu vom Geschäft März Floristik an der Herzogstraße ist auch mit einem Stand vertreten. Foto: Tonight / Ben Liebsch Am Wochenende vom 13. bis 15. September läuft das Festival D'Italia am Stadtstrand am Tonhallenufer. Foto: Tonight / B. Liebsch

Blitzer in Düsseldorf: Hier wird heute geblitzt!

Achtung Autofahrer in Düsseldorf! Die Stadt und die Polizei überwachen regelmäßig die Geschwindigkeit. Hier erfahrt ihr, wo heute in der NRW-Landeshauptstadt geblitzt wird.

Das ist außerdem los in Düsseldorf:

Das ist unser Bild des Tages am 14. September

Düsseldorf in Fotos: Täglich präsentieren wir besondere Momente unserer Stadt. Das ist heute unser „Bild des Tages„:

1 / 31 14. September 2024: Die Premiere vom "Festival D'Italia" am Stadtstrand am Tonhallenufer wurde mit bestem Septemberwetter gefeiert. 21 Stände präsentierten italienische Köstlichkeiten, als Programm-Highlight trat der Star-Tenor und Düsseldorfer Ricardo Marinello auf. Foto: Tonight / Ben Liebsch 2 / 31 13. September 2024: Ein neues Café hat in Düsseldorf eröffnet – im "Teddy Café" auf der Hüttenstraße scheint der Name Programm zu sein. Bärchen gesellen sich nämlich auch als Tischnachbarn beim Kaffee dazu. Außerdem geht es auch um Wellness und Beauty. Foto: Tonight / K. Friebus 3 / 31 12. September 2024: So schön kann der Herbst in Düsseldorf sein! Im Hofgarten ist die Idylle perfekt, während sich diese Enten über ein wenig Sonne freuen. Foto: Tonight / M. Tempels 4 / 31 11. September 2024: Herbstliche Atmosphäre auf der Königsallee in Düsseldorf: Der Wind wird frischer, die ersten Blätter segeln in den Kö-Graben. Foto: Tonight / M. Tempels 5 / 31 10. September 2024: Düsseldorf feierte über die letzten fünf Tage den Frachtsegler "Helena". Über 2000 Besucher besichtigten das historische Schiff, das vor dem SchifffahrtMuseum ankerte. Besonders viele von ihnen kamen am "Tag des Denkmals". Foto: SchifffahrtMuseum Düsseldorf 6 / 31 9. September: An der Galopprennbahn in Düsseldorf wurde am Sonntag der Gourmet-Renntag gefeiert! Viele Foodtrucks und Getränkestände machten den Tag mit Leckereien wohl noch spannender, als ohnehin schon. Foto: Tonight / K. Stachulla 7 / 31 8. September 2024: Im Rheingärtchen in Golzheim blühen die letzten Sommerblüten. Am Wochenende steigen die Temperaturen noch einmal jenseits der 20-Grad-Marke. Vielleicht zum letzten Mal für dieses Jahr? Foto: Tonight / M. Tempels 8 / 31 7. September 2024: Der neue Asia-Markt "The Gangnam" lockt aktuell nicht wegen der angebotenen Lebensmittel Leute in Scharen hierher, sondern vor allem wegen einer Fotobox. Wir haben den Trend ausprobiert – zur Auswahl stehen auch lustige Accessoires wie Brillen und Pommes-Hüte. Kostenpunkt: ab 5 Euro! Foto: Tonight / K. Stachulla 9 / 31 6. September 2024: Zu Ehren der letzten Düsseldorfer Rollnacht des Jahres traute sich auch OB Dr. Stephan Keller auf die Skates. Foto: Tonight / H. Borchers 10 / 31 5. September 2024: Das "Festival D'Italia" hat am Donnerstag zur Pressekonferenz eingeladen. Ende September geht es am Stadtstrand am Tonhallenufer kulinarisch zu! Foto: Tonight / J. Former 11 / 31 4. September 2024: Ausflugstipp für alle Kürbis-Freunde: Der Gertrudenhof in Hürth bietet nicht nur diese famose XXL-Kürbispyramide, sondern auch ein Bällebad, einen Streichelzoo, ein Café und viel leckeres Essen! Wir konnten am Dienstag selbst vorbeischauen – und sind begeistert! Foto: Tonight / J. Former 12 / 31 3. September 2024: Das Arca Alacati in Düsseldorf serviert die beliebten Smash Burger mit Bao Buns und Käsebällchen. Das durften wir uns selbstverständlich nicht entgehen lassen! Foto: Tonight / J. Former 13 / 31 2. September 2024: Für viele das Highlight am Sonntag: Der Fischmarkt am Tonhallenufer! In unserer Galerie liefern wir euch die schönsten Fotos vom Treiben am Rhein. Foto: Tonight / Ben Liebsch 14 / 31 1. September 2024: Am Samstag wurde im PSD Bank Dome in Düsseldorf das Finale vom Supercup gezeigt. Am Abend feierten die Berliner Füchse den Gewinn. "Wir sind megahappy" sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 32:30-Erfolg gegen Meister und Pokalsieger SC Magdeburg. Foto: Marco Wolf/dpa 15 / 31 31. August 2024: Am Wochenende wird es noch einmal richtig heiß in Düsseldorf. Wie wäre es da mit einem Spaziergang zu einer Eisdiele? Wir haben es uns bei der Kugel Eismanufaktur gut gehen lassen. Foto: Tonight.de / K.Friebus 16 / 31 30. August 2024: Sichtbar gut gelaunt erscheint Schauspieler Lars Eidinger bei der heutigen Pressekonferenz in Düsseldorf. Zu seiner Vernissage der Ausstellung "O Mensch" im K21 schaut später noch DJ Hell vorbei. In der Ausstellung zu sehen sind seine neuesten Fotografien und Bilder. Foto: IMAGO / Michael Kneffel 17 / 31 29. August 2024: Unsere Mett-Brötchen-Queen Katarzyna Friebus gönnt sich eine saftige Brötchenhälfte mit der rheinischen "Bauarbeiter-Marmelade" bei der Metzgerei Grefges in Flingern. Foto: Tonight/J.Ristau 18 / 31 28. August 2024: Famoser Blick auf den Rheinturm und die Rheinkniebrücke – so lässt sich der Spätsommer in Düsseldorf aushalten! Foto: Ristau/Tonight.de 19 / 31 27. August 2024: Wir haben Lukas Jakobi und Sebastian Staudinger im Zwanzig23 bei den Vorbereitungen für ihr neues gemeinsames Restaurant „Ross und Reiter" getroffen. Foto: Ristau/Tonight.de 20 / 31 26. August 2024: Wir schwelgen noch immer in den exotischen Geschmäckern des Wochenendes. Dieser Stand hatte uns mit Köstlichkeiten aus Mauritius versorgt. Vorfreude aufs nächste Gourmet Festival! Foto: Ristau/Tonight.de 21 / 31 25. August 2024: Heute feiern wir in Düsseldorf den letzten Tag des Gourmet Festivals. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr unbedingt diese Oktopus-Currywurst bei Staudi's probieren. Foto: Ristau/Tonight.de 22 / 31 24. August 2024: Das Düsseldorfer Gourmet Festival findet am Wochenende auf der Kö statt! Zum Start haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns einmal quer durch die Stände zu probieren. Foto: Tonight.de / J. Former 23 / 31 23. August 2024: Bei der vorletzten Rollnacht des Jahres ging es zum Flughafen Düsseldorf – und zufällig wurde auch direkt der Teilnehmerrekord geknackt: Mindestens 5000 Skater waren dabei! Foto: Tonight.de / H. Borchers 24 / 31 22. August 2024: Der neue Eingang zur Düsseldorfer Altstadt wird von verrückten Hähnchen kontrolliert: Willkommen im "Loco Chciken"! Foto: Tonight.de / J. Ristau 25 / 31 21. August 2024: Am Mittwoch startete der Presse- und Medientag auf der Gamescom in Köln – bis zum Wochenende werden auch viele Düsseldorfer Gamer in die Domstadt fahren, um sich die weltgrößte Messe für Videospiele näher anzusehen. Dabei könnte euch auch diese Katze hier über den Weg laufen... Foto: Oliver Berg/dpa 26 / 31 20. August: Lukas Jakobi, Chef des Restaurants Zwanzig23 in Düsseldorf-Bilk, freut sich auf seine erste Teilnahme als Aussteller beim Gourmet-Festival 2024, welches am Wochenende stattfindet. Foto: Tonight.de / J. Ristau 27 / 31 19. August: Das Capitol Theater bebt: zum Tag der offenen Tür sind zahlreiche Abenteuerland-Fans angereist und singen gemeinsam mit ihren Musical-Stars. Foto: Tonight.de / M. Tempels 28 / 31 18. August 2024: Heute waren wir bei der Eröffnung von The Alley im Little Tokyo und haben diese leckeren Bubble Teas gekostet. Foto: Tonight.de / K. Friebus 29 / 31 Die Düsseldorfer Büchermeile lockt vom 17. bis 18. August an die Rheinpromenade. Hier gibt es unter anderem neue und alte Bücher für wenig Geld zu ergattern. Foto: Tonight.de / M. Tempels 30 / 31 16. August 2024: Heute haben wir uns über kostenlose Trinkwasser-Cocktails im Kö-Bogen gefreut. 31 / 31 15. August 2024: Ein herrlicher Sommertag in Düsseldorf. Besonders fotogen präsentiert sich uns heute die Lorettostraße – das schreit nach einem heißen Café oder kühlen Getränk! Foto: Tonight.de / M. Tempels

Was ist los im September?

Der September ist da und wir haben die interessantesten Veranstaltungen und Event-Highlights für euch zusammengefasst. Mit dabei ist alles von Märkten bis Partys über Open-Air-Events: Die besten Veranstaltungs- und Freizeit-Tipps für den September 2024

So wird das Wetter heute in Düsseldorf

Der Sommer geht zunächst in Pause. Wie das Wetter es am 10. September wird, verraten wir euch in der Vorhersage Düsseldorf hier.