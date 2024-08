Düsseldorf-Oberbilk: Mann bedroht Passanten – Polizei schießt!

Am frühen Samstagmorgen (10. August) kam es im WGZ Bank Park an der Velberter Straße in Oberbilk zu einem Polizeieinsatz. Hierbei ergab sich ein Bedrohungsszenario für die eingesetzten Einsatzkräfte. Infolgedessen machte ein Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch. Eine Person wurde hierbei verletzt und befindet sich im Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Was war passiert?

Nach den bisherigen Erkenntnissen fühlten sich zwei Personen am Samstag kurz nach Mitternacht in dem Park an der Velberter Straße in Düsseldorf-Oberbilk durch einen polizeibekannten 32-Jährigen bedroht, weshalb gegen 00.27 Uhr die Polizei hinzugerufen wurde. Diese erschien kurze Zeit später vor Ort.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden drei Schüsse aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten abgegeben. Der 32-Jährige erlitt eine Schussverletzung im Rückenbereich, wurde unmittelbar medizinisch erstversorgt und dem Krankenhaus zugeführt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.