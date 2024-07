Düsseldorf: LKW verliert Flüssigkeit – dann droht eine neue Gefahr

Umwelt-Gefahr in Düsseldorf-Oberkassel! In der Nähe der „Größten Kirmes am Rhein“ ist am Montag, 15. Juli, Kraftstoff aus einem LKW ausgetreten. Die Nachricht erreichte die DüsseldorferFeuerwehr gegen 13.07 Uhr. Sofort rückten die Einsatzkräfte zur Luegallee aus. Hier stellten sie dann fest, dass größere Mengen Kraftstoff aus dem Tank des Lastkraftwagens entwichen. Mit dem Verteilen von Bindemittel auf den betroffenen Stellen verhinderte die Feuerwehr größere Umweltschäden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.