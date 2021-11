Düsseldorf knackt Marke von 1.000.000 Impfungen

Die Million ist geknackt! In Düsseldorf wurden bis einschließlich Montag (22. November) wurden insgesamt 1.019.245 Corona-Impfungen durch Arztpraxen, Impfzentrum, Impfstellen und Impfmobil verabreicht.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller ist stolz: „Mit über einer Million durchgeführten Impfungen haben wir einen weiteren Meilenstein der Impfkampagne erreicht. Mein Dank gilt den vielen Akteuren, die diese große Zahl an Impfungen mit hohem Engagement möglich gemacht haben.“

Düsseldorf hat die Marke von mehr als 1 Million #Coronaschutzimpfungen überschritten! Darunter sind 503.277 Erstimpfungen, 473.488 Zweitimpfungen und 42.480 Auffrischungsimpfungen. Seit dem 22.11. ist zudem das #Impfzentrum 2.0 in Betrieb. Alle Infos: https://t.co/JtgM9bJWxY pic.twitter.com/o0BHxzulYX — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) November 23, 2021

Im Impfzentrum an der Merkur Spiel-Arena konnten bis zur Schließung am 30. September rund 380.000 Impfungen durchgeführt werden. Weitere rund 505.000 Impfungen sind durch niedergelassene Ärzte erfolgt. Die mobilen Impfangebote der Stadt haben mit den Impfstellen und dem Impfmobil rund 135.000 Impfungen beigetragen.

Düsseldorf: Impfzentrum 2.0 läuft ordentlich an

Am Montag (22. November) hat nun das „Impfzentrum 2.0“ am Hauptbahnhof eröffnet. Laut Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche möchte man damit dem „spürbar gestiegenen Andrang“ in den vergangenen Wochen gerecht werden und die niedergelassenen Ärzte unterstützen. Am ersten Öffnungstag wurden im „Impfzentrum 2.0“ insgesamt 1251 Impfdosen verabreicht.

