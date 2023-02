Düsseldorf: Josef-Kardinal-Frings-Brücke wird gesperrt

Autofahrer müssen sich in den nächtlichen Stunden in Düsseldorf in der kommenden Woche vermutlich auf kleinere Umwege einstellen. Wer in Richtung Neuss möchte, muss damit rechnen, dass die Josef-Kardinal-Frings-Brücke gesperrt ist.

Denn vonMontagabend, 6. Februar, 21 Uhr, bis voraussichtlich Freitagmorgen, 10. Februar, 5 Uhr, sollen dort abschließende Arbeiten am Brückenübergang stattfinden. Daher wird die Strecke nach Neuss des Nachts von 21 bis 5 Uhr komplett gesperrt.

Eigentlich sollten die Arbeiten bereits im Januar abgeschlossen sein, aber wegen der Witterungsverhältnisse mussten die Aufgaben auf den Februar verschoben werden. Autofahrer in Richtung Düsseldorf aber können aufatmen, die Fahrtrichtung in die Landeshauptstadt und auch die Straßenbahnlinie sind nicht von der Sperrung betroffen.

Daher bleiben die Stahlplattenüberfahrten zur Aufrechterhaltung der zwei Fahrspuren auch noch etwas länger bestehen. Dabei kann es weiterhin bei der Überfahrt etwas lauter werden, was aber laut Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau nichts ungewöhnliches ist.