Düsseldorfer Altstadt: Hier entsteht die größte öffentliche Fotokunstausstellung

Kunstliebhaber aufgepasst: Passend zum Start der internationalen Kunstmesse Art Dus verwandelt sich jetzt der Bauzaun am neuen Carsch-Haus zu einer urbanen Galerie mit zahlreichen Fotografien: Der „Open Space Gallery“. Mit einer Länge von 150 Metern ist sie die größte öffentliche Fotokunstausstellung.

Die Idee zur Pop-up-Ausstellung stammt vom renommierten Kurator Wolfgang Sohn und wurde in Zusammenarbeit mit Unterstützer SIGNA Real Estate, der aktuell das Carsch-Haus renoviert, umgesetzt. Besucher können sich auf ein breites Spektrum der zeitgenössischen Fotografie von insgesamt 63 Künstlern, wie Bob Gruen, Phillip Rathmer, Robert Schlesinger oder Dieter Nuhr freuen. Damit die Motive richtig zur Geltung kommen, werden sie auf 2 x 2 Meter großen Metall-Platten präsentiert.

Düsseldorf: Künstlern soll eine Plattform gegeben werden

Durch seine langjährige Tätigkeit als Kurator vieler Ausstellungen konnte sich Wolfgang Sohn ein internationales, aber auch lokales Netzwerk in der Fotoszene aufbauen. Für ihn war es daher keine schwere Aufgabe, renommierte Künstler und junge Talente an den Start zu bringen. „Für mich ist Kunst Kommunikation, wir wollen über die Fotokunst mit der Öffentlichkeit kommunizieren, den Künstlern eine Plattform bieten, um mitten in der Stadt sichtbar zu werden – von einer breiten Öffentlichkeit“, beschreibt Sohn das Projekt.

„Mit dem neuen Carsch-Haus und der Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes schaffen wir eine neue Qualität im Herzen Düsseldorfs“, fügt Marco Keller, Niederlassungsleiter von SIGNA Real Estate in Düsseldorf, hinzu. „Wir freuen uns, dass wir schon während der Bauzeit zusammen mit Wolfgang Sohn einen künstlerischen Beitrag für die Stadtgesellschaft leisten können.“

Kostenlose Führungen an Düsseldorfer Kunstprojekt geplant

Noch bis Mitte Mai 2023 können sich Kunstfreunde selbst ein Bild von der „Open Space Gallery“ am Bauzaun an der Kasernenstraße und der Flingerstraße machen. Geplant sind unter anderem öffentliche, kostenfreie Führungen in Kooperation mit Düsseldorf Tourismus sowie „Meet and Greets“ mit einigen der Künstlern.

Die nächste Fotoausstellung steht ebenfalls schon in den Startlöchern: So steckt Wolfgang Sohn bereits in der Planung für die „Photo Pop Up Fair No 9“ in Düsseldorf. Der genaue Termin und die neue Location hierfür werden bald bekannt gegeben. Jetzt freut sich der Kurator aber erst mal auf den Start der „Open Space Gallery“ Düsseldorf: „Ich bin sehr gespannt, wie sich alles entwickeln wird.“