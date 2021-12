Horror-Fund bei Kinderspielplatz! Leiche am Unterbacher See gefunden

Schockierender Fund am Unterbacher See in Düsseldorf! Am Donnerstag wurde da eine Leiche gefunden. Die Ermittlungen laufen, allerdings sind viele Umstände noch ungeklärt.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, hat es den Leichenfund am Donnerstagvormittag gegeben. Aufgrund der laufenden Ermittlungen vor Ort wurde der Parkplatz am Unterbacher See gesperrt. Es handelt sich um den Bereich des Kinderspielplatzes am Strandbad Nord.

Am Fundort sind jetzt Kriminalpolizei und Spurensicherung im Einsatz. Zu den Umständen rund um die gefundene Leiche ist noch nichts bekannt – weder Informationen Identität des Toten noch zur Ursache gibt es aktuell (Stand: 9. Dezember, 15 Uhr).