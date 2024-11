Düsseldorf HBF: Albaner will Portemonnaie klauen – Polizei sieht alles

Ein 52-jähriger Albaner wurde gestern um 8.45 Uhr beim Diebstahl einer Geldbörse beobachtet. Der Vorfall ereignete sich in einem Café im Düsseldorfer Hauptbahnhof, wo der Täter das 59-jährige Opfer zunächst unauffällig beobachtete. In einem günstigen Augenblick griff er in die Handtasche der Frau und entwendete das Portmonee mit einem Inhalt von 167 Euro. Zivilfahnder der Bundespolizei konnten den Vorfall beobachten und nahmen den Täter kurz darauf im U-Bahnhof fest.

Das gestohlene Diebesgut wurde dem Opfer dank der schnellen Intervention der Bundespolizei zurückgegeben. Ein Strafverfahren gegen den 52-Jährigen wurde eingeleitet, und eine Haftvorführung ist für Montag (4. November) angesetzt. Der Festgenommene ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt.

Maßnahmen und Tipps der Bundespolizei

Die Bundespolizei nutzt diesen Vorfall, um die Öffentlichkeit über vorbeugende Maßnahmen gegen Taschendiebstahl zu informieren. Reisende werden angehalten, ihre Wertgegenstände stets sicher zu verwahren und aufmerksam zu sein, besonders an belebten Orten wie Bahnhöfen.

