Düsseldorf Hauptbahnhof: Polizei beschlagnahmt entführtes „Rentier“ – Wer kennt den Besitzer?

Da schauten die Beamten am Sonntagmorgen nicht schlecht: Die Bundespolizei hat am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein gestohlenes Deko-Rentier beschlagnahmt. Der Besitzer des „verletzten“ Tieres wird nun gesucht.

Düsseldorf Hauptbahnhof: Deko-Rentier am Hauptbahnhof beschlagnahmt

Ein 21-jähriger Mann war den Beamten am Sonntagmorgen dabei aufgefallen, wie er die fast lebensgroße Dekorationsfigur bei sich trug. Auf Nachfrage der Bundespolizei gab der Mann zu, das Deko-Tier in der Altstadt gefunden zu haben und es mit nach Hause nehmen zu wollen. Die Beamten nahmen das Tier daraufhin an sich, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kein Scherz zu 🎅 Nikolaus❗️ ▪️#Düsseldorf #Hauptbahnhof

▪️21-Jähriger mit Rentier über der Schulter angetroffen

▪️#Bundespolizei stellt Figur sicher

▪️Wer vermisst diese Dekorationsfigur? Sachdienliche Hinweise an 0800 6 888 000. Mehr Infos ➡️https://t.co/coH1ZRBmnP

*BU pic.twitter.com/HNKHMDRssX — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) December 6, 2022

Nun stellt sich die Frage, wem das Rentier, dessen Hinterbein leicht lädiert ist, gehört. Bislang konnte die Bundespolizei den rechtmäßigen Besitzer nicht ermitteln. Wer seine Dekorationsfigur wiedererkenne und glaubhaft darlegen könne, dass es sein Rentier sei, soll sich bei den Beamten in Düsseldorf melden, so die Bundespolizei in ihrer Mitteilung.

dpa