Wer regelmäßig spazieren geht, tut seinem Körper etwas gutes. Gerade für Menschen, die einen Bürojob nachgehen, ist die körperliche Bewegung ein wichtiger Ausgleich. Ist man mit den richtigen Leuten unterwegs, vergeht die Zeit im Nu und der Spaziergang wird zu einem Highlight des Tages.

Deshalb wurde die Aktion „Düsseldorf Girls Talking and Walking“ von Carmen ins Leben gerufen. Sie organisiert Spaziergänge in Düsseldorf für Frauen, und gibt die Termine auf Instagram bekannt. Wie sie auf die Idee kam und wann der nächste Termin stattfindet, lest ihr hier.

„Düsseldorf Girls Talking and Walking“: So entstand die Idee

Das Konzept von Talking and Walking (zu Deutsch: Reden und Laufen) ist simple und selbsterklärend: Ihr trefft euch mit anderen Leuten an einem vereinbarten Treffpunkt, und geht von dort aus eine große Runde spazieren. Dabei tut ihr etwas für euren Körper, verbringt Zeit in der Natur und lernt neue Leute kennen.

Das Programm ist bereits in zahlreichen anderen Orten wie Köln und München ein echter Renner, und wurde im März 2024 in Düsseldorf von Carmen ins Leben gerufen. Sie ist im Vorjahr hergezogen, und fand es zu Beginn gar nicht so leicht, neue Leute kennenzulernen, wie sie auf unsere Anfrage mitteilt.

Sie hat sich daraufhin mit Frauen ausgetauscht, die „Talking and Walking“ in anderen Regionen anbieten – beispielsweise mit Clare aus München. „Nach einer kurzen Absprache mit ihr und einer kleinen Selbstüberwindungsphase habe ich dann die Seite für Düsseldorf erstellt“, erklärt sie. Am 14. April 2024 ging dann ihr erster geplanter Mädels-Walk vom Düsseldorfer Rheinturm los. Seitdem gab es bereits zahlreiche Gruppenspaziergänge durch die schönste Stadt am Rhein.

„Düsseldorf Girls Talking and Walking“: Der nächste Termin steht fest

Um auch mal eine Runde mitzulaufen, braucht ihr euch nicht im Vorfeld registrieren. Ob ihr mitmacht und mit wem, könnt ihr also spontan entscheiden. Wichtig ist nur, dass ihr einige Minuten vor der vereinbarten Uhrzeit da seid, damit Fragen im Vorfeld geklärt werden können, und ihr den Anschluss nicht verpasst.

Das nächste Talking and Walking findet am Mittwoch (16. Oktober) um 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Rheinturm. Wer unter der Woche keine Zeit zum Spazieren hat, kann stattdessen den Sonntag (27. Oktober) anpeilen. Die genaue Uhrzeit und der Treffpunkt dafür wird noch auf Social Media bekanntgegeben.

Seit dem Start ist das Konzept „Girls Talking and Walking“ in Düsseldorf ein voller Erfolg. „Wir wachsen seitdem langsam aber sicher und es ist schön zu sehen, dass es so positiv angenommen wird“, erklärt Carmen.

