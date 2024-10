Viele Düsseldorfer dürfte diese Nachricht schockieren: Das beliebte Fortuna-Büdchen am Rhein, eine Institution für Spaziergänger und Fußballfans, droht zu schließen. Die Betreiberfamilie Meffe hat in einem emotionalen Facebook-Post bekannt gegeben, dass der Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt wurde.

„Es ist sehr traurig. Man wird mit Füßen getreten“, so die Familie Meffe. Seit fast 20 Jahren haben sie ihr Herzblut in dieses Büdchen gesteckt und es zu einem Treffpunkt für Jung und Alt gemacht. Jetzt soll alles zu Ende sein?

So reagieren die Düsseldorfer auf diese Nachricht

Die Nachricht schlägt hohe Wellen in der Stadt. Viele Düsseldorfer können sich nicht vorstellen, dass das Fortuna-Büdchen am Rhein einfach so verschwinden könnte. Für einige gehört es genauso zu Düsseldorf, wie das Altbier. „Wer kommt auf so schräge Idee. Bekommt der Verpächter den Hals wieder nicht voll genug!“, heißt es seitens eines Nutzers in der Kommentarspalte. „Das kann doch nicht wahr sein, eine Institution, die zu Düsseldorf gehört!“, schreibt ein weitere Nutzer. Auch eine Online-Petition zur Rettung des Büdchens kursiert bereits.

Ob das Fortuna-Büdchen tatsächlich schließen muss, ist noch ungewiss. Die Familie Meffe geht juristisch gegen die Kündigung vor. Doch die Zukunft des Kult-Büdchens hängt am seidenen Faden. Daher bittet die Familie vorsorglich darum, die Biermarken, die noch im Umlauf sind, bis Ende November einzulösen.

Laut Betreiber gehört das Büdchen selbst einer privaten Verpächterin. Der Stadt gehört lediglich das Grundstück.

