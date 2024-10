Düsseldorf: So geht es mit dem Fortuna-Büdchen weiter

31. Oktober 2024

Ein Altbier im Sonnenuntergang oder eine hitzige Diskussion nach einem Fußball-Spiel: Das Fortuna-Büdchen am Josef-Beuys-Ufer ist für viele Düsseldorfer ganzjährig einen Besuch wert. Doch nach knapp 20 Jahren steht Anfang 2025 ein Besitzerwechsel an. Ob sich der Kult-Treff dann weiterhin an so großer Stammkundschaft erfreuen wird und wie es mit der aktuellen Pächter-Familie Meffe weitergeht, erfahrt ihr hier!