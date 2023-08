„Düsseldorf Festival“ 2023: Alle Infos zum 33. Kulturevent im Theaterzelt am Burgplatz

Das „Düsseldorf Festival“ startet in diesem Jahr wieder voll durch: Vom 6. bis 25. September können Besucher die aktuelle Tanz-, Theater-, neue Zirkus-, und Musikszene erleben. Was ist von der 33. Ausgabe zu erwarten? Wann ist welches Programm geplant, wie teuer sind die Tickets? Alles, was ihr zum Event wissen müsst, lest ihr hier.

Was ist das „Düsseldorf Festival“?

Das Düsseldorf Festival, früher unter „Altstadtherbst Kulturfestival“ bekannt, präsentiert seit 33 Jahren ein internationales Programm für Theater, Musik, neuen Zirkus und Tanz. Dazu wird seither ein großes, weißes Theaterzelt mitten auf dem Burgplatz der Altstadt aufgebaut, welches das Herz des Festivals bildet. Je nach Veranstaltung verwandelt sich das Bühnenbild auch gerne in eigene Kunstinstallationen. 900 Besucher finden in dem Zelt Platz.

Hinzu kommen modernes Tanztheater sowie Musiktheaterproduktionen und weitere musikalische Erlebnisse. Das Festival möchte nach eigenen Angaben ein Spielplatz der Möglichkeiten und ein Ort der Inspiration sein – sowohl für die auftretenden Künstler als auch für das Publikum.

Wann findet das „Düsseldorf Festival“ 2023 statt?

Das Kulturevent findet üblicherweise im September statt. Das 19-tägige Festival startet in diesem Jahr am 6. September und läuft bis zum 25. September 2023.

Die Veranstaltungen im Theaterzelt beginnen meist gegen 19 Uhr.

Wie viele Besucher kommen zum „Düsseldorf Festival“?

Das Festival zieht jährlich rund 25.000 Besucher an.

Wo findet das „Düsseldorf Festival“ 2023 statt?

Das „Düsseldorf Festival“ findet im Theaterzelt am Burgplatz in der Altstadt statt. Einige Veranstaltungen spielen sich allerdings auch außerhalb ab, so beispielsweise in der nahegelegenen Kirche St. Andreas, in der Johanneskirche, im Foyer der Deutschen Bundesbank oder im Skydeck im Sign nahe des Medienhafens.

So sieht das Programm des „Düsseldorf Festival“ 2023 aus

Den Auftakt des Festivals macht der Circus Cirkör mit „Knitting Peace“ am 6. September im Theaterzelt auf dem Burgplatz. Die schwedischen Künstler verwandeln die Bühne in eine weiß leuchtende Kunstinstallation aus gigantischen Garnknäueln, feinen Fäden, dicken Schnüren und sperrigen Knoten. „Knitting Peace“ ist nicht nur eine Zirkus-Show, sondern hat sich in den vergangenen Jahren zu einer internationalen künstlerischen Friedensbewegung entwickelt.

Um Liebe und große Gefühle geht es auch bei weiteren Produktionen des „Düsseldorf Festival“: Die kanadische Zirkusformation „Les 7 doigts“ aus Montreal präsentiert bei ihrer Deutschlandpremiere ein Zusammenspiel von Romeo und Julia auf dem Spielfeld einer Wettkampfarena.

Ebenfalls ein Highlight: Die „Silent Disco Walk Tours“ mit Tourguide Guru Dudu durch die Altstadt. Das Publikum ist mit Bluetooth-Kopfhörern ausgestattet und wird mit unkomplizierter, tanzbarer Musik aus den 1970er- bis 2000er-Jahren beschallt und gleichzeitig über lokale Sehenswürdigkeiten informiert.

Das komplette Programm findet ihr hier.

Wie teuer sind die Tickets für die Vorstellungen?

Zu jeder Vorstellung wird ein separates Ticket benötigt. Diese gibt es entweder online oder vor Ort an der Abendkasse zu kaufen. Die Preise variieren dabei.

Die Teilnahme bei der „Silent Disco Walking Tour“ kostet beispielsweise 13 Euro, der Eintritt zu Events im Theaterzelt je nach Platzgruppe zwischen 19 und 38 Euro. Ermäßigte Tickets sind möglich.

