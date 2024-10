Düsseldorf erobert popNRW-Preis: Neue Ära für Musikszene

Der renommierte popNRW Preis, der seit vielen Jahren die talentiertesten Musikerinnen und Musiker Nordrhein-Westfalens auszeichnet, zieht um: Ab 2025 wird die Preisverleihung in der Landeshauptstadt Düsseldorf stattfinden – parallel zum beliebten New Fall Festival.

Der Umzug nach Düsseldorf: Ein strategischer Schachzug

„Der popNRW Preis ist eine herausragende Plattform für talentierte Künstlerinnen und Künstler aus unserer Region. Es ist uns eine Freude, dass dieser Preis nach Düsseldorf kommt“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Er hatte sich maßgeblich für den Umzug in die Landeshauptstadt eingesetzt. Mit der Unterstützung von Music Düsseldorf will die Stadt ihre Stellung als kultureller Hotspot weiter ausbauen und kreative Talente anziehen. Dr. Keller betont: „Unser Ziel ist es, den Standort Düsseldorf noch attraktiver für kreative Köpfe zu machen.“

Kultur und Musik: Düsseldorf etabliert sich

Mit der Entscheidung, den popNRW Preis nach Düsseldorf zu holen, wird die Stadt einmal mehr als Zentrum für Musik und Kultur gestärkt. Zusammen mit dem New Fall Festival entsteht eine spannende Symbiose, die die Vielfalt und Kreativität der Musikszene in Düsseldorf auf besondere Weise in den Vordergrund rückt. Die Preisverleihung, die jährlich neue Musikschätze entdeckt und auszeichnet, bietet eine Bühne, um den musikalischen Puls der Region zu zeigen.

Beim letzten Mal, am 14. Oktober, wurde der popNRW Preis feierlich im Kölner Gloria Theater vergeben. Symbolisch war ein Doppeldecker-Bus von Visit Düsseldorf vor dem Gloria geparkt – und sorgte mit Altbier für Düsseldorfer Flair in Köln. Dies war zugleich der Abschied von der Domstadt als langjähriger Austragungsort. In den kommenden fünf Jahren wird der Preis nun in Düsseldorf überreicht.

Was steckt hinter dem popNRW Preis?

Hinter dem Preis steht die Initiative Music Düsseldorf, die sich seit Jahren für die Stärkung der Musikszene in der Region einsetzt. Ziel ist es, die Sichtbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern zu erhöhen und den Austausch sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Musikgemeinschaft zu fördern. Der popNRW Preis ist dabei ein wichtiger Baustein, um die Musikökonomie der Region nachhaltig zu unterstützen und den kreativen Nachwuchs zu fördern.

Mit dem Umzug nach Düsseldorf wird dieser Austausch auf eine neue Stufe gehoben und bietet der Stadt die Möglichkeit, sich weiter als kreatives Zentrum zu profilieren. Düsseldorf freut sich auf die Talente, die in den kommenden Jahren auf den Bühnen der Stadt entdeckt und gefeiert werden.