Die Finals 2023 heute in Düsseldorf – Alle Disziplinen, Termine, Tickets und Infos

Seit 2019 werden jeden Sommer „Die Finals“ ausgetragen. Dann werden die Deutschen Meistertitel in 18 verschiedenen Sportarten vergeben. Um welche Sportarten es geht, wo „Die Finals“ stattfinden und wie ihr die Wettkämpfe verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Düsseldorf und Duisburg feiern einen sportlichen Sommer: Mit den „Finals 2023“ kommen zahlreiche Sportarten in die Städte am Rhein, viele Wettbewerbe lassen sich sogar kostenlos live verfolgen – etwa die ING 3×3 Tour des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Burgplatz in Düsseldorf.

„Die Finals“ 2023: Was ist das überhaupt?

„Die Finals“ sind ein jährlich stattfindendes Event, welches seit 2019 ausgetragen wird. Dort werden die Deutschen Meisterschaften verschiedener Sportarten zeitgleich an einem Ort ausgetragen. Es ist angelehnt an das Konzept der „European Championships“, die alle vier Jahre stattfinden und die bereits bestehenden kontinentalen Europameisterschaften bestimmter Sportarten zusammenbringen.

„Die Finals“ 2023 als Toröffner für Olympia in NRW?

Wenn es nach Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller geht, sind „Die Finals“ eine gute Möglichkeit zu zeigen, wie sich die NRW-Städte in enger Kooperation bei großen Sport-Events beweisen können.

„‚Die Finals‘ sind eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wir in der Lage sind, große Sportveranstaltungen auszurichten, die eben nicht nur in einer Stadt stattfinden, sondern in Kooperation der Städte untereinander zum Erfolg geführt werden können“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag (29. Juni) in Duisburg. „Ich stehe voll hinter der Bewegung, die versucht, Olympia an Rhein und Ruhr auszurichten. Das wäre eine Riesenchance für NRW und für die Rhein-Ruhr-Region ganz besonders.“

„Die Finals“ 2023 in Düsseldorf und Duisburg: Wann finden die Wettbewerbe statt?

„Die Finals“ starten in diesem Jahr am Donnerstag, 6. Juli, und laufen dann bis einschließlich Sonntag, 9. Juli 2023.

„Die Finals“ 2023: Wo finden die Sportevents statt?

In diesem Jahr werden „Die Finals“ an sieben Sportstätten in Düsseldorf und Duisburg ausgetragen. So finden die Events in Düsseldorf auf dem Burgplatz, im Medienhafen, im Castello und im PSD Bank Dome statt.

In Duisburg sind der Landschaftspark Nord, der Innenhafen und das Hochofen-Karree bzw. der Bunkervorplatz Austragungsort der Wettkämpfe.

„Die Finals“ 2023: Welche Sportarten gehören dazu?

Düsseldorf beherbergt mit seinen vier Standorten folgende Disziplinen:

Taekwondo (Castello)

Judo (Castello)

Karate (Castello)

Tischtennis (Castello)

Triathlon (Medienhafen)

Bogensport (Medienhafen)

3×3-Basketball (Burgplatz)

Geräteturnen (PSD Bank Dome)

Rhythmische Sportgymnastik (PSD Bank Dome)

Trampolinturnen (PSD Bank Dome)

In Duisburg wird hier um den Titel gekämpft:

Breaking (Landschaftspark Duisburg-Nord – Kraftzentrale)

Klettern (Hochofen-Karree)

BMX (Hochofen-Karree)

Kanu (Duisburger Innenhafen)

Kanu-Polo (Duisburger Innenhafen)

Diese Disziplinen finden außerhalb von Nordrhein-Westfalen statt:

Leichtathletik (Auestadion in Kassel)

Schwimmen (Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) in Berlin)

„Die Finals“ 2023: Wo gibt es Tickets für das Multi-Sport-Event?

Viele Disziplinen können kostenfrei besucht werden. Das heißt, ihr braucht nicht mal Tickets zu kaufen. Dennoch gibt es einige Disziplinen, für die ihr ein Ticket kaufen müsst. Dazu gehören:

das Gerätturnen der Männer und Frauen, Trampolinturnen und die Rhythmische Sportgymnastik im Düsseldorfer PSD Bank Dome (ab 9 Euro, Dauerkarte 39 Euro, Ticket-Link)

das Tischtennis-Finale der TTBL und das Para-TT-Finale im Castello in Düsseldorf (ab 25 Euro, Ticket-Link)

Taekwondo im Castello Düsseldorf (ab 6 Euro, Ticket-Link)

Tickets für die Deutschen Meisterschaften im Judo (ab 12 Euro, Ticket-Link)

die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik in Kassel (ab 10 Euro, Dauerkarte ab 39,50 Euro, Ticket-Link)

die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin (79 Euro, Ticket-Link)

„Die Finals“ 2023: Wo kann ich die Wettkämpfe im TV und Stream sehen?

Übertragen werden „Die Finals“ jeweils von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Dabei berichten die Sender sowohl live im linearen TV als auch in den Mediatheken.

Der ZDF überträgt am Donnerstag (14.15 bis 17 Uhr) und Samstag (10.15 bis 19 Uhr) live von den Finals 2023. Am Freitag (14.15 bis 19.45 Uhr) und am Sonntag (10.05 bis 19.55 Uhr) ist der ARD dran. An allen vier Tagen übertragen beide Sender weitere 70 Stunden von den 159 Meisterschafts-Entscheidungen im Livestream.

Links zum Livestream: Die Finals 2023 im ZDF.

„Die Finals“ 2023: Das ist der Zeitplan

18 Sportarten von Basketball bis Triathlon und 159 Deutsche Meistertitel – da ist es schwierig die Übersicht zu behalten. Wir zeigen, wann welches Event live im ZDF übertragen wird. Bitte bedenkt: Startzeiten und Übertragungsdauern können leicht abweichen.

Den kompletten Zeitplan könnt ihr auch auf diefinals.de/zeitplan nachlesen.

„Die Finals“ am Donnerstag, 6. Juli

8.30 Uhr: Schwimmen, 4x100m Lagen, Finale

8.30 Uhr: Schwimmen, 4x200m Freistil, Finale

12.40 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (M), Halbfinale

13 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (M), Halbfinale

13.45 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (M), 3. Platz

14.25 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (M), Finale

15 Uhr: Gerätturnen, Mehrkampf (w), Finale

15.29 Uhr: Schwimmen, 100m Schmetterling, Finale

15.33 Uhr: Schwimmen, 100m Schmetterling, Finale

15.38 Uhr: Schwimmen, 200m Rücken, Finale

15.43 Uhr: Schwimmen, 400m Lagen, Finale

15.45 Uhr: Schwimmen, 1500m Freistil, Finale

15.45 Uhr: Schwimmen, 4x100m Freistil, Finale

15.45 Uhr: Schwimmen, 4x200m Freistil, Finale

15.51 Uhr: Schwimmen, 400m Lagen, Finale

18.30 Uhr: Rythm. Sportgy. Gr.Mehrkampf, Finale

TBA: Leichtathletik, Stabhochsprung (w), Entscheidung

„Die Finals“ am Freitag, 7. Juli

8.30 Uhr: Schwimmen, 4x100m Freistil, Finale

8.30 Uhr: Schwimmen, 4x100m Lagen, Finale

10.30 Uhr: Rhythm. Sportg., Rhyth. Sportgym. Vierkampf, Finale

11.45 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (W), Halbfinale

12.30 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (W), Halbfinale

13.15 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (W), 3. Platz

14.15 Uhr: Kanu-Polo, DM Speed-Polo (W), Finale

15.30 Uhr: Gerätturnen, Mehrkampf (m), Finale

15.45 Uhr: Schwimmen, 4x100m Freistil, Finale

15.45 Uhr: Schwimmen, 4x200m Freistil, Finale

15.56 Uhr: Schwimmen, 800m Freistil, Finale

16.08 Uhr: Schwimmen, 400m Freistil, Finale

16.16 Uhr: Schwimmen, 100m Brust, Finale

16.20 Uhr: Schwimmen, 100m Brust, Finale

16.24 Uhr: Schwimmen, 100m Rücken, Finale

16.28 Uhr: Schwimmen, 100m Rücken, Finale

18.05 Uhr: Triathlon, Staffel (x), Entscheidung

TBA: Leichtathletik, Stabhochsprung (m), Entscheidung

TBA: Taekwondo, mehrere Gewichtsklassen, Finale

„Die Finals“ am Samstag, 8. Juli

9 Uhr: Rhythm. Sportg., Rhytm. Sportgymn. Ball, Finale

9 Uhr: Rhythm. Sportg., Rhytm. Sportgymn. Band, Finale

9 Uhr: Rhythm. Sportg., Rhytm. Sportgymn. Keulen, Finale

9 Uhr: Rhythm. Sportg., Rhytm. Sportgymn. Reifen, Finale

9.40 Uhr: SUP, SUP Cross, Finale

10.25 Uhr: Triathlon, Sprint (m), Entscheidung

11 Uhr: Gerätturnen, Boden (m), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Ringe (m), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Seitpferd (m), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Sprung (w), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Stufenbarren (w), Finale

12.15 Uhr: Leichtathletik, Hammerwurf (w), Entscheidung

12.30 Uhr: Leichtathletik, Dreisprung (m), Entscheidung

13.15 Uhr: 3×3 Basketball, 3×3 (w), Finale

13.46 Uhr: Kanu-Rennsport, C-1 Parallelsprint, Finale

13.50 Uhr: Leichtathletik, Kugelstoßen (m), Entscheidung

13.54 Uhr: Kanu-Rennsport, K1 Parallelsprint, Finale

14.35 Uhr: Leichtathletik, Hochsprung (m), Entscheidung

15.15 Uhr: Leichtathletik, Diskuswurf (w), Entscheidung

15:59 Uhr: Schwimmen, 50m Rücken, Finale

16.02 Uhr: Schwimmen, 50m Brust, Finale

16.05 Uhr: Schwimmen, 50m Freistil, Finale

16.08 Uhr: Schwimmen, 200m Rücken, Finale

16.18 Uhr: Schwimmen, 200m Freistil, Finale

16.23 Uhr: Schwimmen, 200m Freistil, Finale

16.28 Uhr: Schwimmen, 200m Lagen, Finale

16.33 Uhr: Schwimmen, 200m Brust, Finale

16.38 Uhr: Schwimmen, 1500m Freistil, Finale

16.50 Uhr: Leichtathletik, Dreisprung (w), Entscheidung

17.15 Uhr: Leichtathletik, Speerwurf (m), Entscheidung

17.35 Uhr: Leichtathletik, 3000m Hindernis (m), Entscheidung

17.50 Uhr: Leichtathletik, 100m Hürden (w), Finale

18 Uhr: Leichtathletik, 110m Hürden (m), Finale

18.10 Uhr: Leichtathletik, 5000m (w), Entscheidung

18.35 Uhr: Leichtathletik, 100m (m), Finale

18.45 Uhr: Leichtathletik, 100m (w), Finale

„Die Finals“ am Sonntag, 9. Juli

9.55 Uhr: SUP, SUP Cross, Finale

10.15 Uhr: Triathlon, Sprint (w), Entscheidung

10.30 Uhr: Klettern, Bouldern, Entscheidung

11 Uhr: Gerätturnen, Barren (m), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Boden (w), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Reck (m), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Schwebebalken (w), Finale

11 Uhr: Gerätturnen, Sprung (m), Finale

11.46 Uhr: Kanu-Rennsport, C-1 Parallelsprint (w), Finale

11.54 Uhr: Kanu-Rennsport, K1 Parallelsprint, Finale

12 Uhr: Klettern, Speed, Entscheidung

14.15 Uhr: Leichtathletik, Hammerwurf (m), Entscheidung

14.20 Uhr: Leichtathletik, 4x100m Staffel (W), Entscheidung

14.35 Uhr: Leichtathletik, Weitsprung (m), Entscheidung

14.45 Uhr: 3×3 Basketball, 3×3 (m), Finale

14.45 Uhr: Leichtathletik, 4x100m Staffel (M), Entscheidung

15.40 Uhr: Leichtathletik, Kugelstoßen (w), Entscheidung

15.45 Uhr: Schwimmen, 4x100m Lagen, Finale

15.49 Uhr: Schwimmen, 800m Freistil, Finale

16.01 Uhr: Schwimmen, 100m Freistil, Finale

16.05 Uhr: Schwimmen, 100m Freistil, Finale

16.09 Uhr: Schwimmen, 200m Brust, Finale

16.13 Uhr: Schwimmen, 200m Schmetterling, Finale

16.14 Uhr: Schwimmen, 200m Lagen, Finale

16.24 Uhr: Schwimmen, 400m Freistil, Finale

16.30 Uhr: Leichtathletik, Speerwurf (w), Entscheidung

16.32 Uhr: Schwimmen, 50m Schmetterling, Finale

16.35 Uhr: Schwimmen, 50m Brust, Finale

16.38 Uhr: Schwimmen, 50m Freistil, Finale

16.45 Uhr: Leichtathletik, Hochsprung (w), Entscheidung

16.50 Uhr: Leichtathletik, 800m (m), Entscheidung

17 Uhr: Leichtathletik, 800m (w), Entscheidung

17.15 Uhr: Leichtathletik, 1500m (m), Finale

17.30 Uhr: Leichtathletik, 1500m (w), Finale

17.50 Uhr: Leichtathletik, 400m (w), Finale

18 Uhr: Leichtathletik, 400m (m), Finale

18 Uhr: Trampolin, DM (M), Finale

18 Uhr: Trampolin, DM (F), Finale

18.15 Uhr: Leichtathletik, 400m Hürden (w), Finale

18.20 Uhr: Leichtathletik, Diskuswurf (m), Entscheidung

18.25 Uhr: Leichtathletik, 400m Hürden (m), Finale

18.30 Uhr: Leichtathletik, Weitsprung (w), Entscheidung

18.40 Uhr: Leichtathletik, 3000m Hindernis (w), Entscheidung

19 Uhr: Leichtathletik, 5000m (m), Entscheidung

19.20 Uhr: Leichtathletik, 200m (m), Finale

19.25 Uhr: Leichtathletik, 200m (w), Finale

TBA: Bogenschießen, Recurve Team, Finale

„Die Finals“ 2023: Düsseldorf sperrt Straßen für Event

Um die Ausführung der Finals auch entsprechend zu gewährleisten, muss die Stadt zahlreiche Straßen sperren. Wie zum Beispiel am Medienhafen. Dort müssen folgende Straßen gesperrt werden:

Kaistraße Freitag, 7. Juli, 17 – 20 Uhr Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12 Uhr

Hammer Straße (zwischen Lippestraße und Wupperstraße) Freitag, 7. Juli, 17 – 20 Uhr Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12 Uhr

(zwischen Lippestraße und Wupperstraße) Stromstraße Freitag, 7. Juli, 17 – 20 Uhr Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12 Uhr

Lippestraße Freitag, 7. Juli, 17 – 20 Uhr Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12 Uhr

Stadttor Freitag, 7. Juli, 17 – 20 Uhr Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12 Uhr

Ernst-Gnoß-Straße Freitag, 7. Juli, 17 – 20 Uhr Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12 Uhr

Reuterkaserne / Emma-Horion-Straße / Fritz-Roeber-Straße / Hofgartenrampe Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12.30 Uhr

Kaiser-Wilhelm-Ring / Kaiser-Friedrich-Ring Samstag, 8. Juli, 9.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 9. Juli 9 – 12.30 Uhr



Hinzu kommen am Freitag noch folgende Straßen zwischen 17 und 20 Uhr:

Apollo Platz

Mannesmannufer

Thomasstraße

Horionplatz

Neusser Straße (zw. Haroldstraße und Ernst-Gnoß-Straße)

Moselstraße

Hubertusstraße

Fürstenwall (zwischen Moselstraße und Neusser Straße)

Auch am Samstag zwischen 9.30 bis 12.30 Uhr und am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr werden folgende Straßen gesperrt:

Apollo Platz

Mannesmannufer

Rathausufer

Kavalleriestraße

Haroldstraße

Neusser Straße (zwischen Haroldstraße und Ernst-Gnoß-Straße)

Moselstraße

Hubertusstraße

Fürstenwall (zwischen Moselstraße und Neusser Straße)

Zudem werden die Rheinkniebrücke und die Oberkasseler Brücke am Samstag und Sonntag teilweise gesperrt. Für die Rheinkniebrücke gilt dies stadtauswärts von 9 bis 12.30 Uhr, für die Oberkasseler Brücke stadteinwärts ebenfalls von 9 bis 12.30 Uhr.

„Die Finals“ 2023: Was ist die ING 3×3 Tour des Deutschen Basketball Bundes (DBB)?

Im Rahmen von „Die Finals“ kehrt auch die ING 3×3 Tour des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nach Düsseldorf ans Rheinufer zurück. Dann werden bereits zum dritten Mal die Deutschen Meister im 3×3-Basketball gesucht. Auf dem Burgplatz spielen dann die besten Teams gegeneinander.

Vier Kategorien werden dann ausgespielt. Es treten die besten Damen, die besten Herren und die besten U18-Teams männlich wie weiblich gegeneinander an. Qualifizieren kann man sich für das Finale in Düsseldorf bei den Touren der Landesverbände sowie weiteren 3×3-Events.

Der Eintritt für dieses Event ist frei. Interessierte sollten sich aber frühzeitig auf den Weg machen, denn im Jahr 2022 war der Zuspruch in Berlin am Neptunbrunnen sehr groß.

„Die Finals“: Hier wurde das Event bereits ausgetragen

