Düsseldorf: Büdchentag feiert am 13. August fünfte Ausgabe

Nachdem die letzten beiden Jahre der Büdchentag wegen Corona abgesagt werden musste, kann nun endlich das erste kleine Jubiläum mit der fünften Ausgabe gefeiert werden. Das Büdchen, außerhalb des Rheinlands auch Kiosk genannt, ist für viele Menschen die letzte Zuflucht, die mal schnell einen Snack brauchen, die vergessen haben noch eine Packung Kippen zu kaufen oder die sich einfach spontan mal ein Bier trinken möchten.

Doch auch darüber hinaus ist es für viele soziale Kontakte verantwortlich, beliebter Treffpunkt und gerade in der Zeit von Corona wohl auch für viele Menschen ein Ort gewesen, wo man sich mal auf die Schnelle austauschen konnte. Und nicht wenige Büdchen haben inzwischen ihre ganz eigene Geschichte und Tradition. Als Kinder holte man sich eine süße Tüte oder die neuesten Panini-Bilder, als Jugendlicher versorgte einen das Kiosk für die ersten Alkoholabstürze und als Erwachsener rettete es sicher dem einen oder anderen Schwiegersohn noch mal ganz schnell mit ein paar Blumen den Tag.

Live Sets und Familienfeste am Büdchentag

Auch als Nachrichtenüberbringer ist das Büdchen nicht mehr wegzudenken. Man erfährt das Neueste aus der Nachbarschaft und lernt immer wieder neue Leute kennen. Es ist wie das Leben in einer Nussschale. Und um dies zu ehren, wird am 13. August wieder der Büdchentag in Düsseldorf zum fünften Mal gefeiert.

In zehn Stadtteilen nehmen insgesamt 25 Büdchen teil. Untermalt werden soll das Ganze mit Musik, weshalb zahlreiche DJs ihre Anlagen vor den Büdchen aufbauen und zum Plausch und Tanz einladen. In Oberbilk sind beispielsweise die Strandpiraten dabei, in Flingern ist „Der Wolf“ („Gibts doch gar nicht“) zu Gast und in Unterbilk wird es auf dem Friedensplätzchen gleich ein Familienfest mit zwei Musikbands geben. Am Fortuna-Büdchen gibt es ein live Set von DJ Jörn Biedka & DJ Kalle Becker.

Stattfinden soll das Event stadtweit von 14 bis 22 Uhr. Wer weitere Informationen braucht, findet diese unter www.duesseldorfer-buedchentag.de.

