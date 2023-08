Düsseldorfer Büdchentag feiert am 12. August sechste Ausgabe

Bald ist es wieder so weit: In Düsseldorf wird die nunmehr siebte Ausgabe des Büdchentages gefeiert. Das Büdchen, außerhalb des Rheinlands auch Kiosk genannt, ist für viele Menschen die letzte Zuflucht, die mal schnell einen Snack brauchen, die vergessen haben noch eine Packung Kippen zu kaufen oder die sich einfach spontan mal ein Bier trinken möchten. Doch auch darüber hinaus ist es für viele soziale Kontakte verantwortlich, beliebter Treffpunkt und für viele Menschen ein Ort, wo man sich mal auf die Schnelle austauschen kann.

Und nicht wenige Büdchen haben inzwischen ihre ganz eigene Geschichte und Tradition. Als Kinder holte man sich eine süße Tüte oder die neuesten Panini-Bilder, als Jugendlicher sorgte der Kiosk für die ersten Alkoholabstürze und als Erwachsener rettete er sicher dem einen oder anderen Schwiegersohn noch mal ganz schnell mit ein paar Blumen den Tag. Um das alles zu ehren, wird der Büdchentag in Düsseldorf gefeiert. Wir haben alle Informationen zur diesjährigen Veranstaltung.

Wann findet der Büdchentag 2023 in Düsseldorf statt?

Die diesjährige Ausgabe des Büdchentags findet am Samstag, den 12. August, statt. Dann wird von 14 bis 22 Uhr an 30 verschiedenen Buden in der ganzen Stadt gefeiert.

Was kostet der Eintritt für den Büdchentag 2023 in Düsseldorf?

Der Büdchentag ist eine kostenlose Veranstaltung in Düsseldorf. Ihr könnt an allen Programmpunkten ohne Eintritt zu bezahlen teilnehmen.

Was erwartet Besucher am Büdchentag 2023 in Düsseldorf?

Im ganzen Stadtgebiet verteilt warten unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen auf die Besucher des Büdchentags. So wird beispielsweise auf dem Hermannsplatz in Düsseldorf-Flingern ein Pop-up Büdchen aufgebaut, welches die Nachbarschaft mit kühlen Getränken versorgt. Ein Handwerkermarkt sorgt währenddessen für Abwechslung. Für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorfer Büdchentag (@buedchentag)

Zudem findet in Kooperation mit „Die Friedrichs“ ein großes Sommerfest auf dem Kirchplatz statt – unter anderem mit dem Queeren Zentrum Düsseldorf, Sport im Park, Kinderprogramm und Auftritten von Georg Zimmermann & Band sowie Mayo Velvo.

Wer es ruhiger mag, kann an der angrenzenden Volksgartenstraße nach Schnäppchen auf dem Nachbarschaftströdel suchen oder sich am fantastischen Buffett des Sri Lanka-Büdchens satt essen.

Welche Acts und Musik wird es beim Büdchentag 2023 in Düsseldorf geben?

Neu mit dabei ist in diesem Jahr das Nachrichtenportal VierNull mit einem Pop-Up-Büdchen, Lesungen und einem Konzert der Band „One Eye Open“. Für gewohnt ausgelassene Partystimmung sorgen die Strandpiraten in Oberbilk, Call Shop Radio am Kürzer-Biergarten (Fichtenstraße 21) und die Düsseldorfer Labels Candomblé und Themes for Great Cities im Pausenbrot an der Färberstraße.

>>Harbour Social, Pret-A-Manger und Swing Kitchen: Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2023<<

Auch das Hip-Hop-Büdchen an der Oberbilker Allee wird es in diesem Jahr wieder geben. Dieses Mal steht es ganz im Zeichen von „50 Jahre Hip-Hop“. Denn vor knapp 50 Jahren fand fast auf den Tag genau die erste Block-Party im New Yorker Stadtteil Bronx, organisiert vom „Founder of Hip-Hop“, DJ Kool Herc, statt.

Zum krönenden Abschluss steigt um 22 Uhr im Kö106 die große offizielle Abschlussparty mit der Düsseldorfer DJ-Legende Jimmy Radant und weiteren DJ’s, unter anderem Chrispop und Maxim Bogdanovic.