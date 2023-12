Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Böllerverbot in Düsseldorf 2023 heute: Was ist an Silvester erlaubt, was nicht?

31. Dezember 2023

An Silvester herrscht in der Düsseldorfer Altstadt ein großflächiges Böllerverbot. Ab wann das Verbot gilt, und wo, erfahrt ihr hier!