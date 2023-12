Düsseldorf bereitet sich auf steigende Pegelstände am Rhein vor

Die Stadt Düsseldorf erwartet ab Freitag (22. Dezember) steigende Pegelstände am Rhein und hat erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen. Die Stadt begann am Donnerstagmorgen damit, eine mobile Schutzmauer zwischen Rhein und Altem Hafen zu errichten.

„Wir erwarten in der Prognose für den 27. und 28. Dezember eine Hochwasserwelle, die ungefähr bei acht Metern bis 8,50 Metern liegt“, sagte Frank Heuner, technischer Leiter des Stadtentwässerungsbetriebs. Das sei das Signal, aktiv werden zu müssen, um die Düsseldorfer Altstadt vor dem Hochwasser zu schützen.

Zu Beginn der Arbeiten am Donnerstagmorgen (21. Dezember) lag der Pegelstand am Rhein in Düsseldorf bei 5,64 Metern. Ab einem Pegelstand von 7,10 Metern gelten erste Einschränkungen für die Rheinschifffahrt, bei 8,80 Metern muss diese sogar eingestellt werden. Dieser Wert dürfte nach Einschätzung von Heuner in den kommenden Tagen allerdings nicht erreicht werden.

