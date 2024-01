Düsseldorf: An diesem Tag wird in der NRW-Landeshauptstadt gegen die AfD demonstriert

Nach den Recherchen des „Correctiv“-Netzwerks und den Enthüllungen, nach denen sich Politiker der CDU und AfD sowie Unternehmer in einem Hotel in Potsdam trafen, um Pläne zur Remigration zu beschließen, gibt es breiten Widerstand in der Bevölkerung. Etliche Demonstrationen gegen Rechts wurden auf den Weg gebracht – so auch in der NRW-Landeshauptstadt.

Hier hat das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) für den 27. Januar 2024 zu einer Demonstration aufgerufen. Daneben haben auch Gewerkschaften und weitere Parteien ihre Kräfte mobilisiert. Bereits am vergangenen Wochenende kamen bei einer spontanen Demonstration vor dem Justizministerium 650 Menschen zusammen.

Linke und bürgerliche Gruppen rufen zum Protest auf

Die „Rheinische Post“ zitiert den Aufruf des Bündnisses wie folgt: „Das Treffen von Geldgebern, AfD-Funktionären und Führungsfiguren aus der extrem rechten Szene sorgte in den letzten Tagen für großes Entsetzen. Offen wurde bei dem Zusammentreffen darüber spekuliert, wie man nach einer Machtübernahme durch die Rechte Menschen ohne deutschen Pass oder Deutsche mit Migrationsgeschichte zur ‚Remigration‘ in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zwingen könne.“

>> Demo in Köln: Hier wird am Sonntag gegen die AfD auf die Straße gegangen <<

Das Bündnis DSSQ setzt sich aus vornehmlich linken Initiativen und Gruppen zusammen und setzt sich gegen Rassismus ein. Daher bittet Oliver Ongaro von DSSQ darum, nun nicht mehr mit dem Finger zu zeigen, wer Schuld am Erstarken der AfD haben könnte. Vielmehr müsse man nun zusammenstehen und für Demokratie eintreten.

Laut der Düsseldorfer DGB-Regionalgeschäftsführerin Sigrid Wolf schließt sich wahrscheinlich auch der „Düsseldorfer Appell“ der Demonstration an. Dieser wurde bereits 1991 gegründet als Antwort auf viele ausländerfeindliche Übergriffe zu jener Zeit. Beim „Düsseldorfer“ Appell handelt es sich aber nicht um eine eher linke Gruppierung, sondern um ein bürgerschaftliches Bündnis gegen religiösen und politischen Extremismus, Antisemitismus und Rassismus.

Start der Demonstration wird das DGB-Haus in der Friedrich-Ebert-Straße sein. Treffpunkt am 27. Januar ist um 12 Uhr.