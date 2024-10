Rheinland-Journaille und Wahlkölnerin. Sie berichtet aus und von der schönsten Stadt am Rhein.

Düsseldorf: Achtung! An diesen Parkplätzen wird bald verstärkt kontrolliert

17. Oktober 2024

Die Stadt Düsseldorf kündigt an, bestimmte Parkplätze in der City künftig verstärkt zu überwachen. Laut den Behörden waren hier zu oft Falschparker am Werk.