Düsseldorf

Düsseldorf: Start, Verkauf, Abo – das müssen Fahrgäste zum 49-Euro-Ticket wissen

31. Januar 2023

Das 49-Euro-Ticket wird auch bei der Rheinbahn in Düsseldorf angeboten. Wir geben euch alle Informationen, die ihr zum Deutschlandticket wissen müsst.

So sieht ein Rheinbahn-Automat in einer Straßenbahn in Düsseldorf aus. Foto: Shutterstock/Peeradontax