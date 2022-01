Düsseldorf

Randale in der Silvesternacht: 24 Gräber auf Waldfriedhof in Düsseldorf-Gerresheim verwüstet

4. Januar 2022

Unbekannte haben in der Silvesternacht auf dem Waldfriedhof in Düsseldorf-Gerresheim in blinder Zerstörungswut insgesamt 24 Gräber schwer beschädigt. Die zuständige Kriminalpolizei sucht Zeugen.