21-Jähriger in Düsseldorf wegen Drogenhandels verhaftet

Festnahme in Oberbilk! Die Beamten des Einsatztrupps „PRIOS“ entdeckten am Sonntagabend, dem 4. August, bei einer Routinekontrolle in Oberbilk einen Albaner (21), der sich an einem Drogengeschäft beteiligte. Die Durchsuchung seiner Wohnung ergab bedeutende Mengen an Drogen, Waagen, Verpackungsmaterial und über 6.000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Ein Richter ordnete daraufhin am folgenden Montag, dem 5. August, Untersuchungshaft an.

Diese Drogen hatte der junge Drogendealer am Mann

Die Festnahme erfolgte, nachdem die Polizeibeamten den Verdächtigen an der Kreuzung Hüttenstraße und Arminstraße beim Handel beobachtet hatten. Nach der Festnahme führte die Durchsuchung zum Fund von 20 Druckverschlusstüten mit Cannabis, sechs Kokain-Bubbles und 50 Euro Bargeld. Trotz widersprüchlicher Angaben des Verdächtigen über seinen Wohnort, ermittelten die Beamten seine tatsächliche Wohnadresse an der Herzogstraße. Eine daraufhin durchgeführte Wohnungsdurchsuchung brachte weiteres belastendes Material zutage.

Der 21-Jährige wurde an das zuständige Fachkommissariat übergeben und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Beteiligten und zum Umfang des Drogenhandels dauern an.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.