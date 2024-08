Überfall in Meerbusch: Dieb zeigt Frau beim Raub den Mittelfinger

Ein Raub ereignete sich am Dienstagabend in Meerbusch. Gegen 19.40 Uhr wurde einer 29-jährigen Frau unter der Flughafenbrücke an der Autobahn 44 ihr Mobiltelefon entwendet. Die Frau, die dort mit ihrem Fahrrad Schutz vor dem Regen gesucht hatte, blieb unverletzt.

Der Täter, ein etwa 170 cm großer Mann mit normaler Statur, hielt sich bereits mit seinem Fahrrad, an dem mehrere Taschen befestigt waren, unter der Brücke auf. Er trug ein beiges T-Shirt und eine dunkle, kurze Hose. Mit dunkelblonden, langen Haaren und dunkelbraunen Augen näherte er sich der Frau, die gerade telefonierte.

Details zum Vorfall in Meerbusch

Ohne ein Wort zu sagen, griff der Mann in den hinteren Fahrradkorb der 29-Jährigen, konnte jedoch weder den darin befindlichen Pullover noch den Rucksack entwenden. Stattdessen ergriff er ein weiteres Mobiltelefon aus dem Rucksack und flüchtete auf seinem Rad über die Flughafenbrücke in Richtung Düsseldorf. Während seiner Flucht zeigte er der Frau den Mittelfinger.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen machen können, sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

