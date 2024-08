Dreister Trick in der Altstadt: Mann klaut Handy – Polizei reagiert

Die Polizei in Düsseldorf hat einen Mann festgenommen. In der Nacht zum Sonntag, den 4. August 2024 gegen 4.20 Uhr, erfolgte die Festnahme des 21-jährigen Algeriers, der verdächtigt wird, einen Besucher der Altstadt bestohlen zu haben. Der Verdächtige, der in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich aufgefallen ist, soll einem 23-jährigen Mann das Mobiltelefon entwendet haben.

Der Vorfall ereignete sich auf der Straße Liefergasse. Ein Unbekannter sprach das spätere Opfer an, umarmte es und stellte ihm ein Bein, woraufhin er sich entfernte. Kurz darauf bemerkte der 23-Jährige den Verlust seines Handys, das er zuvor in der Hosentasche getragen hatte. Eine Fußstreife konnte den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts aufgreifen, obwohl das gestohlene Mobiltelefon nicht mehr auffindbar war.

Der festgenommene Mann konnte zweifelsfrei als der Täter identifiziert werden. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bekannt für seine Beteiligung an Eigentumsdelikten.

