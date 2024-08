Düsseldorf: Trio klaut Frau die Handtasche – mit diesem Trick

Ein 29-Jähriger wurde in Düsseldorf in Untersuchungshaft genommen. Der Verdacht: Er habe versucht, einer Frau die Handtasche zu stehlen und war an einer ähnlichen Tat beteiligt. Die Festnahme erfolgte nach einem Vorfall am Mittwoch, 14. August um 21.40 Uhr auf der Apollowiese in Carlstadt. Ein Zeuge berichtete, dass drei Männer versuchten, seiner Freundin die Handtasche zu entwenden. Einer der Männer lenkte das Opfer ab, während ein anderer die Tasche zu greifen versuchte und der Dritte Schmiere stand.

Die Polizei konnte kurz nach dem Vorfall drei Männer festnehmen, die der Beschreibung entsprachen. Es handelte sich um einen 19-jährigen Marokkaner, einen 20-jährigen Algerier und den 29-jährigen Marokkaner. Bei dem ältesten der Gruppe fanden die Beamten Beutestücke eines kurz zuvor verübten Taschendiebstahls. Während die beiden jüngeren Männer mangels ausreichender Haftgründe freigelassen wurden, ordnete der Haftrichter für den 29-Jährigen Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den Vorfällen werden fortgesetzt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.