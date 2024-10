Ranking: Drei Düsseldorfer Weinbars unter den Top 10 in Deutschland

Die Düsseldorfer Wein-Szene ist wieder einmal fast ganz oben auf dem Treppchen! Das renommierte Weinmagazin „Falstaff“ hat seine jährliche Bestenliste der deutschen Weinbars veröffentlicht, und Düsseldorf hat sich als wahre Weinmetropole erwiesen. Gleich drei lokale Perlen konnten sich einen Platz unter den Top 10 sichern – und das mit einer Punktzahl von jeweils 95 von 100!

Diese drei Düsseldorf Weinbars sind im „Falstaff“-Ranking vertreten

Rocaille: Eine Kombi aus Café, Bistro und Weinbar. Hier trifft sich Café-Kultur mit marktfrischer Küche und einer Weinauswahl aus 1000 Weinen. Die Kritiker loben besonders die fachkundige Beratung und die passende Weinbegleitung zu den frischen Speisen (Weißenburgstraße 19, 40476 Düsseldorf).

Saittavini: Ein Stück Italien in Düsseldorf. Im stilvollen Ambiente mit hohen Weinregalen und Kronleuchtern können Weinliebhaber die italienische Lebensart genießen, das gilt auch für das kulinarische Angebot. Die Weinauswahl ist mit rund 10.000 Bouteillen im Weinkeller, wie die Kritiker finden, „eine wahre Fundgrube!“ (Luegallee 79, 40545 Düsseldorf).

Eiskeller: Ein Düsseldorfer Klassiker an den Toren der Altstadt. Im Backsteingewölbe bietet der Eiskeller eine große Auswahl an Weinen für jeden Geschmack und jedes Budget. Die Kritiker loben besonders die Qualität der Weine (250 Positionen, teils in Bioqualität) und den aufmerksamen Service (Eiskellerberg 1-3, 40213 Düsseldorf).

Unter den Zehntplatzierte befindet sich neben Düsseldorf auch Berlin mit gleich drei Weinbars. Die Hauptstadt ist übrigens auch mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden (siehe unten). Eine weitere NRW-Stadt hat es übrigens nicht ins Ranking geschafft.

So hat sich das Magazin für die besten Zehn entschieden:

Rutz Zollhaus (Berlin) Heimat, Essen & Weine (Frankfurt) Restaurant Sansibar (Sylt) Wein Kultur Bar (Dresden) L’Hommage Feinkostbar (Stuttgart) Rocaille (Düsseldorf) Saittavini Enoteca & Restaurant (Düsseldorf) Vinothek by Geisel Hotel Excelsior (München) Eiskeller Weinbar (Düsseldorf) Kadewe Weinbar (Berlin)

Das komplette Ranking gibt es hier zum Einsehen.