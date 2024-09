Düsseldorfer Fahrradfahrer aufgepasst: Im Sommer 2025 sollen allen Menschen der NRW-Landeshauptstadt 2500 neue Mietfahrräder zur Verfügung stehen. Zusätzlich dazu sollen auch rund 100 Abstellflächen geschaffen werden, an denen die ausgeliehenen Drahtesel wieder zurückgegeben werden können – jede dritte davon im Stadtbezirk 3. Zu diesem gehören unter anderem die Stadtteile Friedrichstadt, Unterbilk sowie Oberbilk. Dieser Entwurf geht aus einer Beschlussvorlage der Bezirksvertretung 3 hervor.

Ziel sei es „eine flexible, nachhaltige und kostengünstige Mobilität in Vernetzung mit dem ÖPNV zu ermöglichen“. Um eine flächendeckende Verfügbarkeit im gesamten Stadtgebiet und damit eine hohe Nutzerfreundlichkeit zu erreichen, soll daher ein dichtes Netz an Stationen zum Ausleihen und Abstellen der Mietfahrräder entstehen.

Hier sollen neue Leih-Stationen in Düsseldorf entstehen

Die Planung sieht vor, dass unter anderem am Apollo, am Paradiesstrand, Volksgarten, Kirchplatz oder der Haltestelle Bilk S, also vorwiegend in der Nähe von Knotenpunkten und Wohnvierteln, Räder gemietet und wieder abgegeben werden können. Bereits bestehende Sharing-Stationen, beispielsweise für E-Roller, sollen dafür ebenfalls mit eingebunden werden.

Bis zum nächsten Frühjahr sollen dafür Fahrradbügel oder ähnliche Vorrichtungen installiert werden. Die Stationen werden zudem in den üblichen Apps angezeigt. Sie sind in der Regel sieben Meter lang, bei erhöhtem Bedarf bis zu 15 Metern.