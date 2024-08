Neben Bratwurst, Currywurst und Pommes gehört der Döner mit zu den beliebtesten Snacks der Deutschen. Ärgerlich: Das einst günstige Fastfood-Gericht ist durch die Inflation im Preis deutlich gestiegen, kostet mancherorts über 8 Euro. Da überlegt der ein oder andere doch glatt zweimal, ob er sich das saftige mit Salat, orientalisch gewürztem Fleisch und Knoblauchsauce gefüllte Sesam-Fladenbrot auf die Hand gönnt oder nicht.

Lese-Tipp: Döner mit Blattgold für 1 Cent? „Döner Game“ zieht nach Düsseldorf

Döner für 2 Euro bei Aldi-Süd in Düsseldorf – wann und wo?

Aus diesem Grund kommt Aldi-Süd nun mit einem spottbilligen Döner-Angebot um die Ecke – genauer gesagt nach Düsseldorf-Pempelfort.

„Am 7. August startet der Discounter seine Döner-Roadshow vor Filialen und tourt durch vier deutsche Städte, um möglichst vielen Menschen günstigen Döner anzubieten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Aldi-Süd. Die Aktion „Döner für alle“ sei eine Reaktion auf die von vielen Bürgern geforderte Dönerpreisbremse.

„Ganz im Sinne des Aldi-Süd-Claims ‚Gutes für alle.‘ werden verschiedene Döner-Varianten mit und ohne Fleisch für nur zwei bzw. drei Euro angeboten – selbstverständlich zubereitet mit den beliebten Aldi-Eigenmarken. Alle Einnahmen werden an die regionalen Tafeln gespendet“, heißt es weiter.

Weiterlesen: Alle Neueröffnungen in Düsseldorf im Überblick

Düsseldorf: Bei welcher Aldi-Süd-Filiale gibt es Döner für 2 Euro?

Heißt im Klartext: Am Mittwoch, 7. August, könnt ihr zwischen 11 und 18 Uhr vor der Aldi-Süd-Filiale an der Ahnfeldstraße 2 in Pempelfort vegetarischen Döner für 2 Euro und Fleisch-Döner mit Huhn oder Rind für 3 Euro an einem mobilen Food-Truck bestellen. Die türkischen Sandwiches werden mit den Produkten der Aldi-Eigenmarken zubereitet. Tonight Düsseldorf wird den günstigen Aldi-Döner testen. Ein Geschmacks-Testbericht folgt!

Auch interessant: Döner ist in Düsseldorf zwar günstig, aber nicht gut.

In welchen Städten verkauft Aldi Döner für 2 Euro?

Im Anschluss zieht der Döner-Truck weiter. Das sind die nächsten Döner-Haltestellen: