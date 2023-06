„Diner en Blanc“ am 10. Juni 2023 in Düsseldorf: Die schönsten Fotos der letzten Jahre

Das "Diner en Blanc" gehörte für lange Zeit zu den Top-Events im Sommer in Düsseldorf – dann kam Corona . Am 10. Juni 2023 soll das beliebte Open-Air-Dinner nun fortgesetzt werden. Foto: Tonight News Um die Vorfreude auf das nächste "Diner en Blanc" anzuheizen, zeigen wir euch hier einige der schönsten Bilder der letzten Jahre. Foto: Tonight News 2019 wurde auf der Kö geschmaust. Foto: Tonight News 2018 fand das "Diner en Blanc" am Ehrenhof vor der Tonhalle statt. Foto: Tonight News 2017 eroberten die "Diner en Blanc"-Fans den Fürstenplatz in Friedrichstadt. Foto: Tonight News Das erste "Diner en Blanc" soll 2008 in Hannover stattgefunden haben. Doch auch in Düsseldorf blickt das Event bereits auf eine lange Geschichte zurück. Foto: Tonight News Die Grundidee vom "Diner en Blanc": Mehrere Menschen treffen sich ganz in Weiß gekleidet und verbringen einen tollen Abend unter freiem Himmel – die passenden Getränke und ein leckeres Picknick dürfen nicht fehlen und werden selbst besorgt. Foto: Tonight News Wenn am späten Abend die Wunderkerzen ausgepackt werden, strahlen die Gesichter. Foto: Tonight News Es folgen weitere Foto-Highlights der letzten Jahre vom "Diner en Blanc". Viel Spaß! Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News Foto: Tonight News

Beim „Diner en Blanc“ in Düsseldorf kommen die Menschen regelmäßig spontan zusammen, um ganz in Weiß gekleidet unter freiem Himmel zu dinieren und einen famosen Abend zu verbringen. Dank der überraschenden Flashmob-Mentalität des Events und der charmanten Offenheit gegenüber wirklich jedem, der mitmachen will, hat sich das „Diner en Blanc“ seinen Platz im Düsseldorfer Eventkalender mehr als verdient.

Dringend Zeit also, um noch einmal zurückzublicken: In dieser Galerie sammeln wir die schönsten Bilder unserer Fotografen, welche über die letzten Jahre entstanden sind.

„Diner en Blanc“ in Düsseldorf: Nächste Ausgabe am 10. Juni 2023

Nach langjähriger Corona-Pause ist es endlich wieder soweit: Am Samstag, dem 10. Juni, zieht es das „Diner en Blanc“ wieder nach Düsseldorf. Oder genauer: in Richtung Medienhafen, denn da sollen sich alle Interessierten ab 19.30 Uhr treffen.

„Bitte findet euch zu dieser Uhrzeit rund um das UCI Kino auf der Hammer Straße im Medienhafen ein, von dort aus geht es dann zu Fuß weiter.“ teilen die Veranstalter über Facebook mit. Der genaue Ort soll dann am Samstag kurz vorher bekanntgegeben werden.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<