Diebstahl in Düsseldorf: Zwei Frauen am Hauptbahnhof festgenommen

Es wurden zwei junge Frauen in Düsseldorf nach einem Diebstahl festgenommen. Am Montagabend, den 19. August um 19 Uhr, entwendeten sie im Aufzug zu Gleis 9 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs die Geldbörse einer Reisenden. Die Täterinnen, 14 und 24 Jahre alt und bosnische Staatsangehörige, wurden von Bundespolizisten in Zivil beim Diebstahl beobachtet.

Die jüngere der beiden öffnete den Druckknopf der Handtasche der Geschädigten und entwendete die Geldbörse. Nachdem sie den Inhalt durchsucht hatten, verließen sie den Aufzug und wurden im Personentunnel von den Polizeibeamten festgenommen. Eine Videoanalyse bestätigte später den gesamten Vorfall.

Die 24-jährige Frau wurde mangels Haftgründen freigelassen, während die 14-Jährige einer Jugendschutzstelle übergeben wurde. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das gestohlene Portemonnaie konnte der Eigentümerin zurückgegeben werden.

