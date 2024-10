Ein Einbrecherduo hat in der Nacht zum Sonntag (27. Oktober) in Düsseldorf Schmuck gestohlen. Die Täter brachen in ein Schmuckgeschäft an der Graf-Adolf-Straße ein und entwendeten Waren im Wert von über hunderttausend Euro.

Die Diebe gelangten über das Treppenhaus des angrenzenden Bürogebäudes in die Räumlichkeiten. Sie durchbrachen eine Wand, um in das Ladenlokal im Erdgeschoss einzudringen. Die Polizei hat umgehend mit den Ermittlungen begonnen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

