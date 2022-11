Die besten Silvesterpartys 2022 in Düsseldorf: Von der Altstadt bis zum Rhein

Am 31.12.2022 heißt es leise „Goodbye!“ sagen: Das neue Jahr steht ins Haus – und mit dem Jahreswechsel auch ein Haufen legendärer Silvesterpartys, von denen ihr hoffentlich noch euren Kindern erzählen könnt. Was euch genau in Düsseldorf erwartet, erfahrt ihr hier. Das sind die besten Silvesterpartys der Stadt!

>> Silvester 2022 in Düsseldorf: Unsere Tipps für den Jahreswechsel <<

Silvester 2022 in der Nachtresidenz

Eine der größten Partys der Stadt? Na klar, kein Problem! Nach einem turbulenten Jahr findet die Nachtresidenz mit der „Cookies & Cream Silvester Deluxe Party“ am 31.12.2022 den krönenden Abschluss. Hier wird gekrümelt, nicht gekleckert! Auch in dieser Nacht setzen die Veranstalter musikalisch auf die bewährten Resident-DJs, die mit einem Mix aus House, Party-Classics, Soul und R’n’B im Kuppelsaal und im Club alles auspacken, um die Tanzflächen zum Beben zu bringen. Los geht’s um 22 Uhr.

VIP-Tischreservierungen sind unter der 0163 66 88 602 und [email protected] möglich. Tickets kosten euch im VVK (Phase 2) 40 Euro. Hier der Ticket-Link!

Adresse: Nachtresidenz, Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf, Website

Silvester 2022 im Sir Walter

Auch das extrem populäre „Sir Walter“ rüstet sich für den Jahresabschluss: der Vorverkauf für „New Year’s Eve“ ist bereits angelaufen, die Tickets heiß begehrt. Aufgerufen werden 20 Euro inklusive Welcome-Drink – ein durchaus verlockendes Angebot. Alternativ gibt es noch ein 89 Euro Champagner Ticket inklusive einer Flasche Taittinger. Wie gewohnt gibt es die Tickets zum Kauf vor Ort im Sir Walter.

Adresse: Heinrich Heine Allee 12, 40213 Düsseldorf

Silvester 2022 im „The Paradise Now“

Die Szene-Location am Medienhafen hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der angesagtesten Restaurant-Adressen der Stadt entwickelt. Auch an Silvester führt eigentlich kein Weg am „Paradise Now“ vorbei: Euch erwartet ein 5-Gänge-Menü inklusive Begrüßungschampagner und ausgesuchten Drinks all night long.

Für den Besuch im Restaurant und Club zahlt ihr 269 Euro, die Mischung aus Bistro und Club kommt mit 249 Euro etwas günstiger daher. Wer ab 23.30 Uhr zum Feiern im Club vorbeischauen will, zahlt zu Silvester 99 Euro – ohne Menü, aber inklusive Getränken.

Der Abend startet um 19.15 Uhr, das Dinner um 20.30 Uhr. Tickets gibt es vor Ort, Reservierungen werden unter der email [email protected] entgegen genommen.

Adresse: The Paradise Now, Hammer Str. 27, 40219 Düsseldorf, Website

>> Silvester: Mehrere NRW-Großstädte planen Böllerverbotszone <<

Silvester an den Kasematten am Rheinufer 2022

Die kultige Gastromeile am Rheinufer bietet verschiedene Pakete für die Silvesternacht in Düsseldorf an. Ob vielfältiges Silvesterbuffet und All-inclusive Getränkeangebot mit Live-Musik im Schlüssel, 3-Gänge-Menü mit DJ-Sound im Frankenheim Bistro, Silvester in der Cocktailbar 112 – ihr habt die Qual der Wahl.

Garantiert eines der größten Party-Highlights vor Ort: Das „Glüh Dich glücklich“-Special zum Jahreswechsel hat sich bereits in den Vorjahren als Party-Highlight bewiesen. Unter dem Motto „Make Love Not War!“ wird feinster Elektro mit den besten DJs der Eventreihe aufgelegt, Snacks, Speisen und Getränke gibt es auf Bestellung.

Eine Übersicht aller Event-Pakete am 31. Dezember findet ihr hier. Kostenpunkt für die „Glüh Dich Glücklich“-Party: 25,23 Euro (zzgl. Ticketgebühren), die Cocktailbar 112 kommt für 89 Euro auf die Liste, das Frankenheim Bistro für 109 Euro und das Schlüssel All-Inclusive Buffet-Paket für 139 Euro. Frühbucher sparen jeweils 10 Euro.

Adresse: Kasematten, Untere Rheinwerft/Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf, Website

Silvester 2022 im zakk

Mit einem „Best of zakk Music“ startet das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation ins neue Jahr. Euch erwarten die besten Tracks und Classics auf zwei Floors – perfekt für alle, die gerne gut gelaunt und entspannt ins neue Jahr tanzen möchten!

Noch besser: Beim Bestellen an der Bar, in der Kneipe und in der Lounge wird der Griff zum Portemonnaie an diesem Abend überfällig – sämtliche Getränke sind inklusive. Die liebevoll ausgewählten Weine, der schöne trockene Sekt, das frische Alt, eine Cola oder auch Klassiker wie Gin Tonic – alles ist im Preis inbegriffen.

Wenn der kleine Hunger kommt, habt ihr die Wahl zwischen herzhaftem Fingerfood oder süßen Kleinigkeiten. In der gemütlichen Café-Lounge könnt ihr ein wenig Energie tanken, euch unterhalten und Kaffee oder Kakao zu selbst gebackenen Waffeln genießen.

Tickets gibt es nur vor Ort im zakk. Los geht’s um 21 Uhr.

Adresse: zakk Düsseldorf, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf, Website