„Die 80er live“ in Düsseldorf: alle Infos zum Konzert – gibt es noch Tickets?

9. Dezember 2022

Zum Start ins neue Jahr verwandelt sich die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf am 14. Januar 2023 zum Nostalgie-Tempel für alle Fans der 80er Jahre. Mit "Die 80er live" bringen die Veranstalter zahlreiche Stars in die Landeshauptstadt – darunter "Alphaville" und Holly Johnson, Leadsänger der Kultband "Frankie Goes To Hollywood".